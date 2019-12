ग्रामीण-आदिवासी कलेची युवकांमध्ये ‘अशी’ही क्रेझ

लोहा (जि. नांदेड) : माळेगाव याञेत सर्वाधिक आकर्षणापैकी एक आहे ते म्हणजे गोंदण! तरण्याताठ्या मुलामुलींपासून ते म्हणजे म्हाताऱ्या-कोताऱ्यांपर्यंत हातावर, थंडावले, चेहऱ्यावर आपापल्या आवडीची नक्षी अथवा प्रिय व्यक्तीचे नाव, फोटो गोंदवण्यात जो-तो मश्गुल असतो.

माळेगाव यात्रेत हातावर गोंदूण घेताना युवक

खरं तर ग्रामीण व आदिवासी भागातील ती जीवणकळाच म्हणा ना! बंजारा, डवरी गोसावी, पारधी, नाथ गोसावी, नंदीवाले, वासुदेव, घिसाडी, कैकाडी आदी भटक्या समाजात अंगभर गोंदूण घेतले जाते. ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ महिला-पुरूष गुढगेदूखी, खांदेदूखी, सांधेदुखी यासाठी दुखऱ्या जागी गोंदवुण घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे. हेही वाचा - कला आमच्या रक्तामासात भिनली तरुणाईमध्ये क्रेझ

अलिकडे फॅशनच्या नावाखाली तरूणाई टॅटुज आकर्षक पध्दतीने गोंदवुण घेत आहेत. तीत छत्रपती शिवरायांची जन्म तरीख, स्वतःची जन्म तरीख रोमन अंक वापरून काढण्याची टुमदार निघाली आहे. माळेगाव यात्रा खंडोबा मंदिर प्रवेशद्वार परिसरात गोंदवुण देणारी दुकानाची मोठी रांग पहायला मिळते. गोंदण म्हणजे सुई किंवा विजबॅटरी असलेला काटा यांच्या साहाय्याने अंगाच्या कातडीवर नक्षी काढणे किंवा शरीरावर काहीतरी चिन्ह, चित्र वा प्रतिमा टोचून घेण्याची क्रिया म्हणजे गोंदण. समाजामध्ये विशेषतः युवक-युवतींमध्ये गोंदूण घेण्याची क्रेझ निर्माण झाल्याने ग्रामीण आणि आदिवासी जीवनातील ही एक कला पुन्हा आपले अस्तित्व टिकवून असल्याचे बघायला मिळत आहे.

हाताच्या कोपऱ्यापर्यंत गोंदवून घेतलेली भटक्या समाजातील महिला

गोंदवून घेण्याबद्दलचे काही गैरसमज

आजही काही लोकांमध्ये गैरसमज प्रचलित आहेत. एकदा टॅटू गोंदवल्यावर रक्तदान करता येत नाही, कारण टॅटू काढताना ती शाई तुमच्या रक्तात मिसळते व त्यामुळे ते अशुद्ध होतं. असं रक्त अन्य कोणासाठीही घातक ठरू शकतं, असं म्हटलं जातं. हे काही अंशी खरं असलं तरी नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणानुसार टॅटू गोंदवलेला माणूस सहा महिन्यांनी रक्तदान करू शकतो.

- डाॅ. भगवान जाधव (वैद्यकाय अधिकारी, कंधार)

