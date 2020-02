महाशिवरात्री व्हिडिओ : नांदेड शहरात फुलला भाविकांचा मळा

नांदेड : ओम नमःशिवाय, ओम नमःशिवाय, हर हर बोले नमःशिवाय’च्या मंत्रोच्चारामध्ये भाविकांनी महादेव मंदिरांमध्ये जाऊन दर्शन घेतले. निमित्त होते महाशिवरात्रीचे. शुक्रवारी (ता.२१ फेब्रुवारी२०२०) शहरातील सर्व महादेव मंदिरांमध्ये दिवसभर विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. महाशिवरात्रीचा दिवस म्हणजे भगवान शंकराचा आराधना करण्याचा दिवस. त्यामुळे मध्यरात्रीपासूनच विष्णुपुरी येथील काळेश्‍वर, मरळक येथील विमलेश्‍वर तर चैतन्यनगर येथील शिवमंदिरामध्ये भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. परिसरातील भाविकांनी पायी दिंडीमध्ये येऊन मंदिरांमध्ये भजन-पूजन करत आहेत. दरम्यान अन्नदात्यांसह संस्थानच्या वतीने खिचडीचे वाटप केले. दर्शन व्यवस्थित व्हावे म्हणून महिला आणि पुरुषांसाठी बॅरिकेट्‍स लावून स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली होती.

नांदेड ः साईप्रसाद प्रतिष्ठानतर्फे डाॅ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयामध्ये रुग्णांच्या नातेवाइकांना महाशिवरात्रीनिमित्त फराळाचे वाटप करण्यात आले.

हेही बघाच - महाशिवरात्री व्हिडिओ : शिवालये गजबजली भाविक भक्तांनी शहरातील मुक्तेश्‍वर आश्रमातर्फेही पाचलेगावकर महाराजांची प्रतिमा सजविलेल्या रथामध्ये ठेवून सकाळी शोभायात्रा काढली होती. पाचलेगावकर महाराज हे नांदेड शहरातील नागरिकांचे श्रद्धास्थान असून महाशिवरात्रीच्या निमित्त भाविकांनी दर्शनासाठी आश्रमात मोठी गर्दी केली होती. आश्रमातर्फे भाविकांसाठी चोख व्यवस्था करण्यात आली होती. खिचडी वाटपासह पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था चोख होतील. महाशिवरात्रीनिमित्त पाचलेगावकर महाराजांची पालखी मिरवणूक काढली होती. यात महिलांनी डोक्यावर तुर्रेदार फेटे बांधून पावली, फुगड्या खेळल्या. तसेच पुरुषांनीही या उत्सवामध्ये सहभागी होईन ‘ओम नमःशिवाय’चा गजर करत पावली खेळली.

चैतन्यनगर शिवमंदिरातील महादेवाची पींड

हेमाडपंती काळेश्‍वर मंदिरात गर्दी

विष्णुपुरी येथील हजारो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले तीर्थक्षेत्र काळेश्‍वर येथे महाशिवरात्रीनिमित्त शुक्रवारी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. काळेश्‍वर हे पुरातन हेमाडपंती मंदिर असून, शंकर जलाशयाच्या काठावर आहे. निसर्गरम्य ठिकाणी हे पुरातन मंदिर असल्याने भाविकांची येथे नेहमीच वर्दळ असते. महाशिवरात्रीनिमित्त सकाळपासूनच ‘शिवशंभो’चा जागर परिसरामध्ये घुमत होता. भाविकांच्या विधेसाठी काळेश्‍वर देवस्थानच्या वतीने दर्शनाची विशेष सोय करण्यात आली होती.

शिवमंदिरात दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती.

भाविकांची दक्षिण काशी

पुरातन काळातील जाज्वल्य असे हे पुरातन देवस्थान असून, भाविकांची दक्षिण काशी म्हणून काळेश्‍वर देवस्थानचे महत्त्व आहे. शुक्रवारी महाशिवरात्रीनिमित्त पंचक्रोशीतील भाविकांनी कुटुंबियांसमवेत, पायी दिंडीच्या माध्यमातून येथे येवून काळेश्‍वरचे दर्शन घेतले. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना ठिकठिकाणी अन्नदात्यांकडून प्रसाद म्हणून साबुदाणा खिचडी, केळी, चहा आणि पाण्याची सोय देखील करण्यात आली होती.

भाविकांना दर्शन शांततेत घेता यावे म्हणून मंदिरातील सेवकांनी चोख व्यवस्था केली होती (सर्व छायाचित्रे ः सचिन डोंगळीकर)

महाशिवरात्रीचे असे आहे महत्त्व

माघ महिन्यातील माघ कृष्ण चतुर्दशी तिथीला हिंदू समाजात विशेष महत्त्व आहे. प्रत्येक महिन्यातल्या कृष्ण पक्षातील त्रयोदशीला शिवरात्री असते. असे असले तरी, या दिवशी शिवपंथियांबरोबरच सामान्य नागरिकही उपवास करतात. भगवान शिवाची आराधना आणि प्रार्थना करून दुसऱ्या दिवशी उपवास संपवतात. महाशिवरात्रीला शिवलिंगाची विशेष पूजा केली जाते. पंचगव्य म्हणजे गायीचे दूध, तूप, गोमूत्र^आणि दही लावून शिवलिंगाला अभिषेक केला जातो. त्यानंतर दूध, दही, तूप, मध आणि साखर या पंचामृताने शिवलिंगाला लेपले जाते. त्यानंतर धोत्रा आणि बेलाची पाने, फळे तसेच पांढरी फुले वाहून पूजा अर्चा केली जाते.

