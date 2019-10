नांदेड : भोकरमध्ये विहिरीत पडल्याने दोन बालिकांचा मृत्यू

नांदेड - रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याने शेतातील काकड्या व हुरडा खाण्यासाठी गेलेल्या दोन सख्ख्या चुलत बहिणींचा विहिरीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. हे दोन्ही मृतदेह सोमवारी पहाटे दोनच्या सुमारास विहिरीतून बाहेर काढण्यात आले. ही घटना रविवारी दुपारी चारच्या सुमारास घडली होती. याबाबत अधिक माहिती अशी की, भोकर तालुक्यातील धावरी तांडा येथील कोमल प्रल्हाद जाधव वय ९ वर्ष आणि दिव्या रूपसिंग जाधव वय दहा वर्ष या दोघी बहिणी आपल्याच शेतात काकड्या व हुरडा खाण्यासाठी सुट्टी असल्याने दुपारी गेल्या. काकड्या खाल्ल्यानंतर पाणी पिण्यासाठी विहिरीवर गेल्या. पाणी काढताना या दोन्ही बालिकांचा तोल गेल्याने त्या पाण्यात पडून मृत्यू पावल्या. ही घटना सायंकाळी उशिरा नातेवाईकांच्या लक्षात आली. तुडुंब भरलेल्या विहिरीला तीन विद्युत पंप लावून पाणी काढण्यात आले. त्यानंतर आज सोमवारी पहाटे दोनच्या सुमारास दोन्ही मृतदेह बाहेर काढण्यात पोलिसांना व गावकऱ्यांना यश आले. सकाळी दहा वाजता या दोन्ही बालिकांच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. राम मोहिते, बातमीदार, घोगरी तालुका हदगाव.

Web Title: The death of two children in bhokardan