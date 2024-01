Devendra Fadnavis : नव्या पिढीला दुष्काळ पाहू द्यायचा नाही - देवेंद्र फडणवीस

devendra fadnavis says drought should disappear for future generation politics esakal

सकाळ वृत्तसेवा लासूर स्टेशन : मराठवाड्यातील नव्या पिढीला दुष्काळ पाहू द्यायचा नाही. म्हणून दुष्काळ निवारणासाठी सरकारने जल आराखडे तयार करून अनेक प्रकल्प मंजूर केले. त्यासाठी १८ हजार ५०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प नुकत्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केले, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. लासूर स्टेशन (ता.गंगापूर) परिसरातील गंगापूर ब्रह्मगव्हाण उपसा जलसिंचन योजनेचे भूमिपूजन आज फडणवीस यांनी केले. यावेळी ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांना २४ तास वीज मिळण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवणार असून, बांधापर्यंत पाणी पोचवणाऱ्या उपसा जलसिंचनसारख्या योजना राबवत आहोत. यामुळे तालुक्यातील ३० हजार एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार, समृद्धी महामार्ग, मराठवाडा ग्रीड अशा योजनांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. आमचे सरकार येताच सर्व योजना सुरू केल्या. मराठवाड्याचे पळविलेले हक्काचे पाणी परत कृष्णा खोऱ्यातून आणून देण्याचे काम या सरकारने केले. मराठवाड्यासाठी ३१ हजार ७५१ कोटी रुपयांच्या विविध योजना मंजूर केल्यामुळे ४ लाख ६९ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल,’’ असे ते म्हणाले. कार्यक्रमात विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना तसेच खेळाडूंना क्रीडा साहित्याचे वाटप करण्यात आले. तुम्ही घरी निबंध लिहीत बसा! माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता फडणवीस म्हणाले, ‘‘राज्यामध्ये एक असा निघालाय, की रोज निबंध सांगतो,'' मी मुख्यमंत्री असतो तर हे केले असते, ते केले असते. अडीच वर्षे ज्यांना मुख्यमंत्री बनवले ते घराच्या बाहेर पडले नाहीत. आता तुम्ही घरी बसून निबंध लिहा. तुम्ही फार काही करण्याची गरज नाही. किटची पळवापळवी लासूर स्टेशन येथील कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भाषण सुरू असतानाच उपस्थितांकडून मेडिकल किट तसेच कामगार किटची पळवापळवी सुरू झाली. यामुळे मोठा गोंधळ उडाला. या लोकांना आवरताना आमदार बंब यांच्या कार्यकर्त्यांची तारांबळ उडाली. त्याचे व्हिडिओ सोशल मीडिया तसेच प्रसारमाध्यमांमध्ये व्हायरल झाले.