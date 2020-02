Video And Photos : नांदेड जिल्ह्यातील ‘ही’ जिल्हा परिषदेची शाळा आहे टेन्शनफ्री : कोणती ते वाचायलाच पाहिजे

नांदेड : इंग्रजी शाळांचे पीक खेड्यांपर्यंत पोचल्याने जिल्हा परिषदेसह मराठी खासगी शाळांना अवकळा आल्या आहेत. अशाही परिस्थितीत काही जिल्हा परिषदेच्या शाळा आपले अस्तित्व टिकवून आहे. त्यापैकीच एक शाळा आहे कृष्णूर येथील भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय जिल्हा परिषद केंद्रिय प्राथमिक शाळेने दाखवून दिले आहे. महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ संचलित राज्यामध्ये ६८ शाळांना आंतरराष्ट्रीय शाळांचा दर्जा दिलेला आहे. त्यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातून कृष्णूर, विष्णूपुरी आणि मुखेड येथील दोन अशा चार जिल्हा परिषद शाळांचा त्यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे या शाळांमध्ये पहिली ते तिसरीच्या वर्गाला एकपुस्तकी अभ्यासक्रम आहे. दप्तराचे ओझे नाही. अभ्यासाचे तसेच गृहपाठाचा ताण नाही. शिवाय हसत खेळत, प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून अभ्यासक्रम शिकविला जात असल्याने विद्यार्थ्यांची १०० टक्के उपस्थिती आहे. प्रात्यक्षिकांतून अभ्यासक्रमाचे धडे

विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानापेक्षा प्रात्यक्षिकांतून लवकर विषयाचे आकलन होते. त्यामुळे या शाळेमध्ये पाठ्यपुस्तकातील प्रत्येक धडा हा प्रात्यक्षिकांतून विद्यार्थ्यांना शिकविला जातो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्ता वाढती आहे. त्याला ग्रामस्थांचे आर्थिक योगदान आणि शिक्षकांच्या स्वनिधीतून होत असलेला शाळेचा बदल कारणीभूत आहे. विद्यार्थांना हसत खेळत शिक्षण मिळत असल्यामुळे पालकांसह ग्रामस्थ, ग्रामपंचायतकडून सर्वतोपरी सहकार्य मिळत आहे. असे आहेत शाळेचे वैशिष्ट्य ग्रामस्थांनी आजपर्यंत उपलब्ध करून दिला पाच लाखाचा निधी

शिक्षकांनी स्वनिधीतून केला शाळेचा कायापालट

अत्याधुनिक प्रशस्त डिजिटल सभागृह

१९१७-१८ मध्ये आयएसओ मानांकन प्राप्त शाळा

सुसज्ज विज्ञान केंद्रामध्ये आहेत ४०० प्रयोग

शनिवारचा दिवस वाचन आणि कवायतींचा

दप्तरमुक्त शाळा म्हणून जिल्‍हयात नावलौकिक

पहिली ते सातवीच्या वर्गात ३१८ विद्यार्थी

अंगणवाडी व बालवाडीत - ८५ विद्यार्थी

असे होते निकष

कृष्णूरच्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये सर्व भौतिक सुविधा आहेत. ज्यांना शाळा डेव्हलप करावयाची आहे, एक्स्ट्रा वर्क करण्याची तयारी आहे अशा शाळांनी प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाने २०१९-२० शैक्षणिक वर्षामध्ये केले होते. भौतिक सुविधांसह शाळेची, विद्यार्थी व शिक्षकांची गुणवत्ता तपासण्यात आली. या निकषामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील चार शाळा बसल्या असून, या चारही शाळांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्यात आला. १९१८-१९ मध्ये राज्यात १४ शाळांना हा दर्जा दिला होता. त्यामध्ये नांदेड जिल्ह्याचा समावेश नव्हता.



काय आहेत उपक्रम -पहिली ते तिसरीसाठी वेगवेगळ्या विषयांचे पुस्तक नाही पुस्तक घरी दिले जात नाही गृहपाठाची कन्सेप्ट नाही शनिवारीच घरी दिले जाते पुस्तक शारीरिक शिक्षणासह कला व कार्यानुभवला प्राधान्य संस्कृत विषयाचाही आहे समावेश अंगणवाडी आणि बालवाडीचे वर्ग चालवणे चारही शाळांमध्ये चौथी ते सातवीचा अभ्यासक्रम वेगळा ग्रामस्थ व शिक्षकांचे मोठे सहकार्य

उद्धव ढगे, केंद्र प्रमुख, कृष्णूर

हल्ली जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे. यावर्षी इंग्रजी शाळेतून आलेल्या ७२ मुलांचा प्रवेश झालेला आहे. अर्थातच ग्रामस्थांचा पुढाकार आणि सर्व शिक्षकांचे अथक प्रयत्नातून शाळेची दमदार वाटचाल सुरु आहे. सध्या १० शिक्षक असून २०२०-२१मध्ये चार पदे निर्माण झाली असून, ती ‘एमआयईबी’ (महाराष्ट्र इंटरनॅशनल एज्युकेशन बोर्ड) मार्फत भरली जाणार आहेत.

- उद्धव ढगे, केंद्र प्रमुख कृष्णूर शाळेतील उपक्रमांची छायाचित्रे

कृष्णूरच्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी आंतरराष्ट्रीय जिल्हा परिषद केंद्रिय प्राथमिक शाळेची देखणी इमारत व रंगमंच.



दररोजच विद्यार्थी असे शिस्तीमध्ये प्रार्थनेला उपस्थित राहतात.



आपत्तीच्या काळातही विद्यार्थी फेरीतून राष्ट्रीय कर्तव्य नियमित बजावतात.



हसत खेळत शिक्षण घेताना बालवाडीचे विद्यार्थी



मातीकामातून वस्तू बनविताना बालवाडीतील विद्यार्थी



