डॉ. आंबेडकर जयंती उत्साहात, मात्र घराघरांतच

नांदेड : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती ता. १४ एप्रिलला साजरी होत आहे. यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जयंती साजरी होणार की नाही असा संभ्रम आहे. असे असले तरी बाबासाहेबांची जयंती घराघरात प्रचंड उत्साहात आनंदाने साजरी करावी असे आवाहन विविध पक्ष संघटनांच्या नेत्यांनी तसेच साहित्यिकांनी केले आहे. नागरिकांनीही बाबासाहेबांची जयंती घरातच साजरी करण्याची खूणगाठ बांधली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगभरात मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. मात्र यंदाच्या वर्षी कोरोनाचे सावट निर्माण झालेले आहे. जगभरात कोरोनाने हाहाकार उडालेला आहे. भारतातही कोरोनाला हरविण्यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. संपूर्ण देशभरात ता. १४ एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे नागरिकांना घराबाहेर येता येणार नाही. अशा परिस्थितीत ता. १४ एप्रिलला होणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती प्रत्येकाने आपल्या घरातच कौटुंबिक पद्धतीने प्रचंड उत्साहात साजरी करावी असे आवाहन सर्वच स्तरातून करण्यात येत आहे. हेही वाचा - Video: कंधार तालुक्यात गारांचा पाऊस मान्यवर म्हणतात... आपल्या भावनांना आवर घालावा

सुरेश गायकवाड

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि ज्योतिराव फुले या दोन महामानवांचा जय॔ती ऊत्सव येतो आहे. दरवर्षी हा समारंभ शाहु- फुले- आंबेडकर विचारधारेवरील अनेक पक्ष संघटना अत्यंत थाटामाटात हर्षोल्हासात साजरा केला जातो. पण या वर्षी लॉकडाऊन असुन संचारबंदी जाहीर केली गेली आहे. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हयातीत सुरू झालेल्या आणि त्यांच्या महानिर्वाणानंतर ही सातत्याने जयंती साजरी करीत असलेल्या जनतेसमोर प्रथमच ही गंभीर परिस्थिती ऊभी ठाकली आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये थोडा गोंधळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरीही जनतेला आपल्या भावनांना आवर घालावाच लागेल. डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संदेश आहे की, मी प्रथम आणि शेवटचा भारतीयच. त्यासाठी संयम आणि धैर्य आमच्या मध्ये ओतप्रोत आहे हे प्रत्येकांने दाखवुन देण्याची वेळ आहे. तात्पर्य हे की, या वर्षीची जयंती जनतेने आपापल्या घरी राहुनच साजरी करावी. जिल्हा प्रशासनाच्या सुचनांचे पालन करावे. गरजूंना मदत हीच आंबेडकरांना आदरांजली

बापूराव गजभारे

कोरोनासारख्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आपले मुक्तीदाते महामानव महात्मा जोतीराव फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती येत आहे. कोट्यवधी दलित बहुजन समाज वर्षभर जयंतीदिनाची वाट पाहत असतो, आम्हांला आयुष्यात पहिल्यांदाच सार्वजनिक उत्सव साजरा करता येणार नाही. ही खंत आहे. त्यावर उपाय एवढाच आहे की, प्रत्येकांनी सोसियल डिस्टन्स पाळून आपल्या घरात जयंती साजरी करावी, शक्य असेल तर आपआपल्या घरावर पंचशील किंवा निळा झेंडा लावावा. अशा संकटसमयी आंबेडकरी समाज बांधवानी जयंतीनिमित्त उत्सवावर करण्यात येणारा खर्च सर्व जाती धर्मातील गोरगरीब गरजूंसाठी करून सामाजिक बांधिलकी जोपासावी हीच खरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली ठरेल. मानवी संवेदना वृद्धींगत करा

रमेश सोनाळे

सर्व आंबेडकरी समाजाने मानवी संवेदनशिलता वृध्दींगत करीत कोरोनासारख्या गंभीर आजाराचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यात सहभागी होऊन लॉकडाऊनची पायमपल्ली होणार नाही याची काळजी घ्यावी. आंबेडकरी चळवळ ही बुद्धवादावरच नाही तर बुद्धीवाद व विज्ञानवादावर आधारीत आहे. जयंती वर्गणीतून जमा झालेल्या निधीचा वापर ग्रंथालयासाठी करावा व याद्वारे डॉ. आंबेडकरांना आदरांजली वाहवी. जग सुंदर करण्याचा मनोनिर्धार हेच खरे अभिवादन

प्रा. डाॅ. राजेंद्र गोणारकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांंची जयंती म्हणजे अजोड उत्साह, अपरिमित चैतन्य व अपार कृतज्ञता यांचा अनुपम सोहळा असतो. पण कोरोनाचे काळे ढग दाटून आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात सर्व भारतीयांना आपआपल्या घरी राहून महामानवाला अभिवादन करायचे आहे. सर्व तऱ्हेची विषमता आणि शोषण नष्ट करुन समतेवर आधारीत प्रबुद्ध भारत निर्माण करणे हे बाबासाहेबांचे स्वप्न होते. त्या स्वप्नाशी आपण जोडून घेऊ या. माझ्या मनात वैरभाव नसेल, असेल फक्त वैश्‍विक करुणा, आपल्यासह संपूर्ण जगाला सुंदर करण्याचा मनोनिर्धार करणे हेच डॉ. आंबेडकरांना या संकटसमयी खरे अभिवादन. फक्त विचारांचा उत्सव साजरा करा

डाॅ. करुणा जमधाडे

देशात अत्यंत उत्साहाने बाबासाहेबांची जयंती दर वर्षी साजरी होते. परंतु आज देशातील परिस्थिती लक्षात घेता, आपल्याला जयंतीला उत्साहाने उत्सव रूपाने साजरी करता येणार नाही. बाबासाहेबांनी दाखवला जो बुद्धाच्या शांतीचा आणि मैत्रीचा मार्ग त्याच शांतीच्या मार्गाने सर्वांनी बाबासाहेबाच्या विचारातील समता संरक्षण आणि समरसता सयम जगाला दाखवून द्यायचा आहे आणि कुठलीही गर्दी न करता फक्त विचाराचा उत्सव म्हणून बाबासाहेबाच्या जयंतीला साजरे करायचे आहे श्रध्दा आणि स्दभाव मैत्री आणि करुणा यांचे दर्शन बुद्ध आणि बाबासाहेब याच्या रूपाने दीप प्रज्वलित करायचा आहे आप्ल्या घरात आपल्या आंगणात देश प्रकाशुन निघेल. समाजातील बंधू भगिनी नक्की ह्या मार्गे जाऊन कोरोना वाईरस या भयानक रोगांवर मात करुन समाज ऐकोपा दाखवून देतील..

