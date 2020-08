डॉ.प्रफुल्ल पाटील डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर रुग्णसेवेत

परभणी : जिल्ह्यातील कोविड संशयितांची व बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. जिल्ह्याच्या जनतेची गरज पाहता डॉ. प्रफुल्ल पाटील हे खासगी डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर सोमवार (ता.१७) पासून रुग्ण सेवेसाठी उपलब्ध झाले आहे. पहिल्या टप्यात संशयित, बाधित, सौम्य व मध्यम त्रास असणाऱ्या रुग्णांसाठी हि खासगी सेवा खुली करण्यात आली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ५० खाटांची सुविधा असली तरी टप्याटप्याने खाटांची संख्या आवश्यकतेनुसार वाढवली जाणार आहे.



जिल्ह्यात कोरोना विषाणु संसर्गाचे रुग्ण वाढत असल्याने जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी शहरातील आठ खासगी रुग्णालयांना डेडीकेटेड कोविड रुग्णालय म्हणून मान्यता दिली होती. त्यात डॉ. प्रफुल्ल पाटील डेडीकेटेड कोविड सेंटरचा ही समावेश आहे. कोविड रुग्णांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था... डाॅ. प्रफुल्ल पाटील डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरमध्ये सात फिजिशियन्स, आरएमओज, नर्सिंग स्टाफ, वार्डबॉय (मामा, मावशी) इत्यादींचे पथक सेवा देणार आहे. डॉ. प्रफुल्ल पाटील मल्टीसुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल प्रा. लि. या दंतमेडीकल हॉस्पीटलमध्ये डॉ. प्रफुल्ल पाटील डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर (५० खाटा) हा भाग संपूर्णतः संसर्गाच्या दृष्टीने वेगळा केला आहे. कोविड व नॉन कोविड रुग्णांसाठी जाण्या-येण्याचा दरवाजा व संपूर्ण विभाग संसर्ग प्रतिबंधाच्या दृष्टीने संपूर्णतः वेगळे केलेला आहे. हाय रिझोलुशन सिटी स्कॅनचीही सुविधा... वास्तूविशारद शास्त्रानुसार रुग्णालयात असणारे मोठे पॅसेज, खेळती हवा व हवेशीर परिसर, अधिकची स्वच्छता, अद्यावत बेड्स व अद्यावत सुविधा आदी गोष्टींमुळे कोविड संसर्ग टाळण्याच्या दृष्टीने व कोविड रुग्ण लवकर बरा होण्याच्या दृष्टीने या रुग्णालयातील वातावरण वैद्यकीय शास्त्रीयदृष्ट्या गुणांकितरित्या प्रमाणित आहे. कोविडच्या या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात सोमवारपासून सुरु होणारी ही खासगी कोविड रुग्णसेवा जिल्ह्यातील इच्छुक रुग्णांसाठी खाजगी आरोग्यसेवेतील मोठी उपलब्ध असेल, असे मत रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विनोदकुमार, डॉ.भरत देवसरकर व वैद्यकीय संचालक डॉ.सय्यद खलील, डॉ. गोविंद रसाळ, डॉ.मुरलीधर सांगळे, डॉ. सुधांशू देशमुख, डॉ.अक्षय होगे यांनी केले आहे. कोविड आजाराच्या तपासणीसाठी लागणारी पॅथोलॉजी लॅब व हाय रिझोलुशन सिटी स्कॅन या सुविधा देखील येथे उपलब्ध आहेत. खाटांची संख्या वाढविण्यात येईल... महाराष्ट्रात ऑक्सिजन निर्मितीचे प्रमाण व ऑक्सिजनच्या मागणीचे प्रमाण व्यस्त झाले आहे. संपूर्ण राज्याला ऑक्सिजनची कमतरता भासते आहे. त्यादृष्टीने ऑक्सिजन उत्पादक कंपन्या प्रयत्नशील आहेत. जसजशी ऑक्सिजनची अधिक उपलब्धतता होईल, तसतशी खाटांची संख्या वाढवता येणार आहे, असे डॉ. प्रफुल्ल पाटील डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरचे संचालिका डॉ. विद्या प्रफुल्ल पाटील म्हणाल्या. संपादन : सुस्मिता वडतिले

