भीषण दुष्काळामुळे लातुरमध्ये विहिरींभोवती कुंपण

लातूर : दरवर्षी गणरायाचे विसर्जन विहिरी, तलावात केले जाते; पण यंदाच्या भीषण दुष्काळामुळे विहिरी, तलाव कोरडे पडले आहेत. काही विहिरीत केवळ एक-दोन फूट पाणी शिल्लक आहे. म्हणून अशा विहिरींभोवती पडद्याचे कुंपण उभारून विहिरी झाकण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, पाण्यात विसर्जन करण्याऐवजी मूर्ती दान करा, असे आवाहन लातुरातील गणेश मंडळांना करण्यात आले आहे. या आवाहनाला सर्वच गणेश मंडळांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे लातुरात यंदा प्रथमच मूर्तीचे विसर्जन होणार नाही. लातुरात यंदा पुरेसा पाऊस झाला नाही. शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या मांजरा आणि धनेगाव मधील प्रकल्प कोरडे पडत आहेत. भीषण दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर लातुर उभा आहे. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा प्रशासनाने आणि महापालिकेने मूर्ती पाण्यात विसर्जन करण्याऐवजी ती दान करा, असे आवाहन केले आहे. या आवाहनाला शहरातील गणेश मंडळांनी सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने विसर्जन स्थळी मंडळांना आणि घरगुती मूर्तींना आपली मूर्ती दान करण्यासाठी स्टॉल उभारले आहेत. इथे होणार मूर्ती दान - सिद्धेश्वर मंदिर

- कव्हा तलाव

- बांधकाम भवन मागील विहिरीजवळ

- शासकीय कॉलनीतील विहिरीजवळ

- आर्वी रस्त्यावरील विहिरीजवळ

