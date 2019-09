ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या अध्यक्षपदी केशव आंधळे यांची नियुक्ती

वडवणी (बीड) : लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावांने ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या स्थापनेचा आदेश शुक्रवारी (ता. 13) निर्गमित करण्यात आला. महामंडळाच्या अध्यक्षपदी माजी आमदार केशव आंधळे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ऊसतोड मजूर आणि मुकादमांच्या प्रश्नांवर कायम लढा दिलेल्या दिवंगत लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांच्या नावाने ऊसतोड कामगार महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. सुरवातीला महामंडळा ऐवजी ऊसतोड कामगार योजना करण्यात आली होती. महामंडळ असावे अशी या वर्गाची भावना होती. त्यामुळे ग्रामविमास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. शुक्रवारी महामंडळ स्थापनेचा आदेश निर्गमित करण्यात आला. या महामंडळा करिता आकस्मिकता निधीमधून १४५ कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात यावा असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून माजी आमदार केशवराव आंधळे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली असून अन्य आठ सदस्यही त्यात असणार आहेत.

Web Title: EX Mla Keshav Andhale has been appointed as Chairman of Sugarcane Labor Corporation