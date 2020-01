Photos : ‘श्रद्धा’ची श्रद्धा आली फळाला...कोण आहे श्रद्धा वाचा सविस्तर

नांदेड : नांदेड शहर हे एकेकाळी कला-संस्कृतीची पंढरी होती. अलिकडे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने कला-संस्कृती दिवसेंदिवस लोप पावत चालली आहे. परंतु, शहरातील सामान्य घरातील एखाद्या मुलीने नृत्यकलेत करिअर करण्याची कल्पना अनेक पालकांना न रुचण्यासारखीच आहे. नृत्यकलेची आवड असताना देखिल एखाद्या मुलीला महाविद्यालयीन शिक्षणापर्यंत नृत्यप्रेम दाखवण्याचे धाडस होत नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.



नांदेड शहरातील श्रद्धा कांबळे या मुलीने कलाक्षेत्रामध्ये (भरतनाट्यम) करिअर करण्याचे धाडस दाखवले आहे. पण आवड जोपासायची कशी हा श्रद्धापुढील प्रश्न होता. श्रद्धाचे वडील नृत्यकलेच्या विरोधात होते. पण मुलीची नृत्यकला बघितल्याने तीच्या पालकाने देखिल हात टेकले. आणि श्रद्धाला हवे त्यात करिअर करण्यासाठी त्यांनी भक्कम पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली. एकीकडे राजेश कपूरसारख्या नृत्य गुरुकडे श्रद्धा मोठ्या जिद्दीने भरतनाट्यम आणि कुचिपुडी सारख्या नृत्यकलेत पारंगत होत असतानाच दुसरीकडे आर्थिक चणचण जाणवत होती.

श्रद्धा कांबळे

भरत नृत्यावर अपार श्रद्धा नृत्यावर अढळ श्रद्धा ठेवून भरतनाट्यम आणि कुचिपुडी नृत्यकलेत उतरलेल्या श्रद्धाने नृत्यकलेपासून दूर जाण्याचे ठरवले होते. मात्र, तिच्यातील कला बघुन तिच्या नृशिक्षकाने तिला शिका आणि शिकवा असा मधला मार्ग श्रद्धाला दाखवला आणि पुन्हा तिची पावले नृत्यकलेकडे वळली. तेव्हापासून आजपर्यंत श्रद्धाने दोन्ही नृत्यकलेत कधीच मागे वळुन बघितले नाही. आजवर तिने जिल्हा आणि विभागीय पातळीवर असंख्य बक्षिसे पटकाविलेली आहेत.

श्रद्धा कांबळे

‘कुचिपुडी’ नृत्य प्रकारात राज्यात प्रथम

महाराष्ट्र क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय यांच्यातर्फे लातूर येथे राज्यस्तरीय कुचिपुडी नृत्य स्पर्धा घेण्यात आली. यामध्ये श्रद्धा कांबळे हिने दमदार सादरीकरण करून महाराष्ट्रातून प्रथम क्रमांक पटकावला. या स्पर्धेत राज्यभरातील आठ विभागातुन १५ ते २९ वयोगटातील स्पर्धकांनी आपली कला सादर केली. यात राजेश कपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक वर्षे कुचिपुडी शिकत असलेल्या व महात्मा बसवेश्वर महाविद्यालायत बी. कॉमचे शिक्षण घेत असलेल्या श्रद्धा आनंदराव कांबळे हिने महाराष्ट्रातुन प्रथम येण्याचा बहुमान मिळवला.

श्रद्धा कांबळे

आर्थिक परिस्थिती बिकट

श्रद्धाच्या घरची आर्थिक परिस्थिती बिकट असतानाही मोठ्या उत्सहाने ती या नृत्यकलेच्या क्षेत्रात आपले नाव कमावत आहे. या पूर्वी श्रद्धाने डान्स प्लस, डीआयडी व मराठी वाहिनीवर लोकनृत्य सादर करुन रसिकांची मने जिंकली आहेत. शिवाय अनेकदा जिल्हा व राज्यस्तरीय नृत्यकलेत तीने आपली कला सादर केली आहे. श्रद्धाने सांगितले की, माझ्या यशामागे मार्गदर्शक गुरु राजेश कपूर, आईवडील, डॉ. किरण नांदेडकर, डॉ. शेखर चौधरी, वैभव दवणे, प्रभाकर बिरादार, अजय जानकर, शिवराम देशमुख, नामदेव चव्हाण, अभिजीत वाघ यांचे पाठबळच कारणीभूत आहे.

श्रद्धा कांबळे



Web Title: The faith of 'Shraddha' came to fruition ... who is the one who read Shraddha in detail