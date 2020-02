पन्नास खण सागवानी माडी भस्मसात 

मंठा (जि.जालना) - अंभोडा कदम येथील ५० खण सागवानी माळवद असलेल्या वाड्यास गुरुवारी ( ता. २० ) आग लागून पाच भावंडाचे कुटुंब राहत असलेला वाडा, जीवनावश्यक वस्तू, शेतीमाल जळून शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. जालना, परतूर, सेलू, जिंतूर या ठिकाणाहून आलेल्या अग्निशमन दलाने आग विझविली आहे. मंठा शहरापासून पंधरा ते वीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अंभोडा कदम येथील पाच भावंडाचे बोराडे कुटुंब एकाच वाड्यात राहते. बालासाहेब रावसाहेब बोराडे यांच्या ५० खण सागवानी माडी माळवद असलेल्या वाड्यास गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजता अचानक आग लागली. आग लागल्याचे दिसताच गावकऱ्यांनी घरातील सर्वांना बाहेर काढून आग लागलेल्या वाड्यावर पाण्याचा मारा करून आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु वाड्यात कापूस, सोयाबीन, तूर आदी शेतीमाल साठविलेला असल्याने आग आटोक्यात आली नाही. दुपारी साडेबारा एक वाजे दरम्यान जालना, परतूर, सेलू, जिंतूर या ठिकाणाहून आलेल्या अग्निशमन दलाने साडेतीन वाजता आग आटोक्यात आणली आहे. या आगीत ५० खण सागवानी माडी माळवद व शेतीमाल जळून लाखो रुपयांचे नुकसान झाले.



