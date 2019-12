‘या’ किल्ल्याच्या सौंदर्यासाठी पाच कोटी खर्च

माहूर (जि.नांदेड) : राज्य सरकारने राज्यातील ऐतिहासिक गड किल्ल्यांच्या संवर्धनाकरिता लक्ष घातले असून, गड किल्ले संवर्धन योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील अठ्ठावीस गड किल्ल्यांना दोन टप्प्यांत एकशे चौतीस कोटी रुपये निधी देण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील सहा गड किल्यांचा समावेश करण्यात आला. माहूर किल्ला दुरुस्तीसाठी पाच कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यात माहूर गडावरील किल्ल्याच्या संवर्धनाकरिता राज्य शासनाने मोठा निधी देऊन ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यात यावा, अशी इतिहासप्रेमी नागरिकांची मागणी आहे.

माहूर किल्ल्याचे सौंदर्य

गड किल्ले संवर्धन योजना २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील नांदेड विभागातून माहूर किल्ला, कंधार किल्ला, औसा किल्ला, औरंगाबाद विभागातून अंतूर किल्ला, परांडा किल्ला, धारूर किल्ला यासह रत्नागिरी विभागातून शिरगाव किल्ला, पुणे विभागातून भूदरगड किल्ला, तोरणा किल्ला, नाशिक विभागातून खर्डा किल्ला, गाळणा किल्ला, नागपूर विभागातून अंबागड किल्ला, माणिकगड किल्ला, नगरधन किल्ला अशा चौदा किल्ल्यांच्या विकासकामांना २०१५-१६ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी देऊन ६२ कोटी ८५ लक्ष रुपये देण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात झालेली कामे

पहिल्या टप्प्यातील रत्नागिरी विभाग, नाशिक विभाग, औरंगाबादमधील परांडा किल्ल्याचे काम प्रगतीपथावर आहे, तर उर्वरित सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत. पहिल्या टप्प्यात माहूर किल्ल्यासाठी पाच कोटी ७१ लक्ष साठ हजार १६३ रुपये निधी देण्यात आला होता. यामध्ये महाकाली बुरूज, तटबंदी दुरुस्ती, हत्ती दरवाजा, राणी महेलची दुरुस्तीची कामे करण्यात आली आहेत.

किल्ल्यावरून निसर्गाचं सौंदर्य बघताना पर्यटक

दुसऱ्या टप्प्यातील कामे प्रगतीपथावर

दुसऱ्या टप्प्यात औरंगाबाद विभागातून वेताळवाडी किल्ला, नाशिक विभागातून अंकाई किल्ला, टंकाई किल्ला, साल्हेर किल्ला, मुल्हेर किल्ला, लळीग किल्ला, पुणे विभागातून कोयरीगड किल्ला, रांगणा किल्ला, विशाळगड किल्ला, रत्नागिरी विभागातून पुणेगड किल्ला, बाणकोट किल्ला, उंदेरी किल्ला, यशवंतगड किल्ला, भरतगड किल्ला या चौदा गडकिल्ल्यांचा समावेश करण्यात येऊन २०१७ मध्ये प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली व ७२ कोटी एक लक्ष रुपयांचा निधी देण्यात आला. सद्यःस्थितीत सर्व कामे प्रगतीपथावर आहेत. हेही वाचा - हनुमानाच्या शेपटीसारखा का वाढतोय या मंदिराचा खर्च? (जाणून घ्या) दुसऱ्या टप्प्यातील कामे प्रगतीपथावर

राज्य शासनाने गड किल्ले संवर्धन योजनेत दोन टप्प्यांत राज्यातील अठ्ठावीस गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाकरिता १३४ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. पहिल्या टप्प्यातील बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत, तर दुसऱ्या टप्प्यातील कामे प्रगतीपथावर आहेत.

- तेजस गर्जे, संचालक पुरातत्व विभाग, मुंबई.



पाचशे कोटींचा प्रस्ताव वित्त आयोगाकडे

गडकिल्ले संवर्धन योजनेत मराठवाड्यात पहिल्या टप्प्यात सहा व दुसऱ्या टप्प्यात एक, अशी सात कामे मंजूर झाली. यात माहूर किल्ल्याची कामे करण्यात आली. तिसऱ्या टप्प्याकरिता पाचशे कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. तसा प्रस्ताव वित्त आयोगाकडे पाठविण्यात आला आहे.

- अजित खंदारे, सहायक संचालक पुरातत्व विभाग, औरंगाबाद.

