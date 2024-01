Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणाने संपवले जीवन; कळंबच्या हाळदगाव येथील घटना

for maratha reservation 22 year old youth ended his life kalamb Esakal

सकाळ वृत्तसेवा कळंब : तालुक्यातील हाळदगाव येथील मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या एका २२ वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता.१९) घडली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या एका २२ वर्षीय तरुणाने गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. अधिक माहिती अशी की, कळंब तालुक्यातील हळदगाव येथील प्रतीक रंजित सावंत असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. आत्महत्या करण्याआधी त्याने स्वत: एक चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. यामध्ये त्याने टोकाचं पाऊल उचलण्यामागच कारणही लिहिल होते. शेतामध्ये कामानिमित्त तो थांबला होता. येथेच त्याने पत्राच्या शेडला गळफास घेऊन आपले जीवन संपवले. जिल्ह्यात मराठा आरक्षणासाठी दोन दिवसांत दोन तरुणांनी आत्महत्या केली आहे. ‘मी प्रतीक रंजित सावंत मराठा आरक्षण मिळावे म्हणून आत्महत्या करत आहे. आरक्षण मिळालंच पाहिजे. मी माझे आयुष्य याच्यासाठी संपवत आहे. तरी सरकारने याची दखल घ्यावी. एक मराठा लाख मराठा.’ मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशा मजकुराची चिठ्ठी आत्महत्या केलेल्या तरुणाच्या खिशात पंचनामादरम्यान आढळून आली आहे. -अतुल पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक, येरमाळा.