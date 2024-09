Four Died in chhatrapati sambhajinagar Drunk and drive Accident : छत्रपती संभाजी नगरमध्ये नगर रोडवरील लिंबेजळगाव परिसरातील टोलनाक्याजवळ झालेल्या भीषण अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

Drunk And Drive Accident : भीषण! 10 वर्षानंतर झालेल्या बाळाचे बारसे आटोपून निघालं होतं कुटुंब; आई-बाळासह चौघांचा मृत्यू