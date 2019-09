Video : गणेशोत्सव2019 : ऊसतोड कामगारांचा अनोखा गणेशोत्सव!

सोनपेठ (जि.परभणी) : हनुमान नगर तांडा येथील ऊसतोड कामगारांनी ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीत श्री गणेशाची स्थापना केली असून उसतोडीस जाण्यापूर्वी मोठ्या उत्साहात श्रीगणेशाची आराधना सुरू आहे. सोनपेठ शहरालगत नव्यानेच वसलेल्या हनुमान नगर या ऊसतोड कामगारांच्या वसाहतीत कामगारांनी आपल्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला मंडपाचे स्वरूप देऊन ट्रॉलीतच गणेश स्थापना केलेली आहे. या गणपतीची पूजा, अर्चना करण्यात संपुर्ण तांडा मोठ्या उत्साहात व आनंदात सहभागी झालेला पहावयास मिळतो. गणेशोत्सव हा सर्वच स्तरातील लोकांना आनंद देणारा उत्सव असून प्रत्येकजण हा सण आपापल्या परीने साजरा करत असतो. भव्यदिव्य देखाव्या पासून केवळ गणेशमूर्ती बसवण्यापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारातून गणेश भक्त आपला गणेशोत्सव साजरा करून गणपती विषयी आपली श्रद्धा प्रगट करतात. ट्रॅक्टर हाच आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक असलेल्या ऊसतोड कामगारांनी ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीलाच मंडप करून त्यात श्री गणेशाची स्थापना केली आहे. सोनपेठ शहराजवळील केवळ दोनशे लोकसंख्या असलेल्या चाळीस ऊसतोड कामगार कुटुंबांची वसाहत ही मुख्य रस्त्याच्या कडेला वसलेली आहे. या वसाहती मधील ऊसतोड मजूर हे कोल्हापूर, सांगली, सातारा तसेच कर्नाटक या भागात ऊसतोडणीसाठी जातात. पोळा, गणपती आणि दसरा ही तीनच सण हे ऊसतोड कामगार आपल्या मूळगावी साजरा करतात. बाकी सर्व सण हे कारखाना साईट वरच होत असल्याने या तीन सणांमध्ये मोठ्या उत्साहात हे कामगार आपल्या संपूर्ण कुटुंबासह सहभागी होतात, अशी माहिती हनुमान नगर तांडा गणेश मंडळाचे रोहिदास पवार, राजेभाऊ राठोड, नवनाथ जाधव, श्रीराम राठोड, प्रकाश राठोड, संतोष राठोड, देविदास जाधव, विकास राठोड या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

