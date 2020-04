परभणी जिल्हा परिषदेने दिले तब्बल एक कोटी रुपये..! कशासाठी ते वाचा...

परभणी : कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा उपचार व्हावा आणि एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून परभणी जिल्हा परिषद अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी त्यांचे एक दिवसाचे सुमारे एक कोटी एक लाख रुपये एवढे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिले आहे. हेही वाचा - कोरोनाशी फ्रन्टलाईनवर लढणारा पोलिस असुरक्षीत- कुटुंबीय भयभीत सध्या सर्वत्र कोरोनाचा धुमाकूळ आहे. शासनाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागत आहे. त्यामुळे शासनाकडून साहयता निधीसाठी मदत करण्याचे आवाहन केले जात आहे. विविध संस्था, संघटना, कर्मचारी संघटना यांच्याकडून तसेच वैयक्तिकरीत्या पंतप्रधान साहयता निधी व मुख्यमंत्री साहयता निधीसाठी मदत केली जात आहे. परभणी जिल्ह्यातूनदेखील यापूर्वी महसूल कर्मचारी संघटना, तलाठी संघटना, कृषी विद्यापीठ कर्मचारी संघटना यासह विविध क्षेत्रांतून मदत झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या वतीनेदेखील मदत देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांना पहिल्या टप्प्यात रुपये ९१ लाख ६७ हजार ३६४ एवढा आणि दुसऱ्या टप्प्यात रुपये नऊ लाख ३२ हजार ६३६, असा एकूण एक कोटी एक लाख रुपये मदत निधी देण्यात आला. महाराष्ट्रातील एकमेव जिल्हा परिषद

कोरोनाग्रस्तांसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मदत करणारी परभणी जिल्हा परिषद ही सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रातील एकमेव जिल्हा परिषद ठरली आहे. जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांना मदत निधी देतेवेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळिक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा कापसे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी ज्योती भोंडे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) डॉ. सुचिता पाटेकर यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती. जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप

जिल्हा परिषदेंतर्गत अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी स्वच्छेने ७५० अन्नधान्य संच, १५० आरोग्य संचाचे वाटप केले आहे. कोरोनाबाधित रुग्ण व नातेवाइकांना जीवनावश्यक वस्तू व दैनंदिन जीवनाचे वाटप करणे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने सद्यःस्थितीत सुरू आहे.

