मुदखेडच्या माजी सैनिकाचा स्तुत्य उपक्रम

मुदखेड, (जि. नांदेड) ः शहरातील एका माजी सैनिकाने आपल्या कुटुंबासोबत परिसरातील तीनशे गरीब कुटुंबांना जीवनावश्यक असलेल्या धान्याचे वाटप करून सामाजिक दायित्व जपत याच माजी सैनिकाने ‘कोविड-१९’ मुख्यमंत्री सहायता निधीस एक महिन्याचे पेन्शन दिले आहे. हेही वाचा - वृत्तपत्र विक्रेत्यांना विमासाठी प्रयत्न करणार ‘कोविड-१९’ कोरोना विषाणू संसर्ग पार्श्वभूमीवर सध्या सर्वत्र लॉकडाऊन चालू आहे. त्यामुळे मोलमजुरी करून आपल्या कुंटुबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या अनेकांना कठीण समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. आपल्या भागातील सर्वसामान्य गोरगरीब कुटुंबांची अन्नधान्यावाचून गैरसोय होऊ नये, या करिता शहरातील माजी सैनिक तथा पालिकेचे माजी उपाध्यक्ष लक्ष्मणराव देवदे यांनी सामाजिक दायित्व जपत मागील आठवड्यात जवळपास ३०० कुटुंबांना अन्नधान्याचे वाटप केले. ते येवढ्यावर न थांबता शहरातील गरीब कुटुंबातील एका युवकाची प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यास उपचार व औषधीसाठी आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असल्याने त्याच्या उपचारासाठी एक महिन्याचे पेन्शन दिले. ते येवढ्यावर थांबले नाहीत तर सोमवारी (ता. १३) त्यांचे चिरंजीव युवा उद्योजक उपेंद्र देवदे यांना सोबत घेऊन नायब तहसीलदार संजय नागमवाड यांच्याकडे आपली एक महिन्याच्या पेन्शनचा २५ हजार रुपयांचा धनादेश कोविड १९ मुख्यमंत्री सहायता निधीस सुपूर्द केला. मिळणाऱ्या पेन्शनमधून अन्नधान्याचा पुरवठा

शहरातील गरजू गोरगरीब कुंटुबीयांना माजी सैनिक तथा नगरसेवक लक्ष्मणराव देवदे यांनी स्वतःच्या माजी सैनिक म्हणून मिळणाऱ्या पेन्शनमधून अन्नधान्याचा पुरवठा केला होता. देवदे यांच्या मदतीने अनेक वृद्ध निराधार महिला या भारावून गेल्या असल्याचे दिसून आले. दरम्यान, माजी सैनिक देवदे यांनी वेळ प्रसंगी आपल्या सामाजिक दायित्वाची, सामाजिक जाणिवेच्या भूमिकेतून हाती घेतलेल्या या स्तुत्य उपक्रमांचे शहरवासीयांतून काैतुक गेल्या जात आहे. यापूर्वीदेखील सामाजिक जाणिवेच्या भूमिकेतून माजी सैनिक लक्ष्मणराव देवदे यांनी अनेकांना मदत केली आहे. मोठे उल्लेखनीय कार्य

या पुढेदेखील आवश्यकतेनुसार प्रसंगानुरूप गरजूंना आपल्या परीने मदत करत राहील, अशी ग्वाहीही या वेळी नायब तहसीलदार संजय नागमवाड यांचेकडे बोलताना माजी सैनिक लक्ष्मणराव देवदे यांनी व्यक्त केली. मागील १५ दिवसांपासून शहर लॉकडाऊन असून पोलिस प्रशासन, महसूल प्रशासन कायदा व सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून मोठे प्रयत्न करीत आहे. दरम्यान, आज माजी सैनिक लक्ष्मण देवदे यांनी देशाचा नागरिक, एक सैनिक या नात्याने आपले दायित्व निभावले आहे. त्यांनी या काळात गोरगरीब नागरिक व राष्ट्रास केलेली मदत हे मोठे उल्लेखनीय कार्य आहे. त्यांच्या या कार्यामुळे ते गौरवास पात्र आहेत. शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते, व्यापारी, उद्योजक, लोकप्रतिनिधी यांनी पुढे येऊन ‘कोविड-१९’ मुख्यमंत्री सहायता निधीस सढळ हाताने मदत करावी, असे आवाहन नायब तहसीलदार संजय नागमवाड यांनी केले. माजी सैनिक लक्ष्मण देवदे यांनी कोविड १९ मुख्यमंत्री सहायता निधीस एक महिन्याचे पेन्शन २५ हजार रुपयांचा धनादेश नायब तहसीलदार संजय नागमवाड यांच्यायाकडे सुपूर्द करताना युवा उद्योजक उपेंद्र देवदे, मंडळ अधिकारी हयूम पठाण, संजय कोलते, ईश्वर पिन्नलवार, ऋख्माजी शिंदे आदींची उपस्थिती होती.

