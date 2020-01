राज्यस्तरीय मॅरेथॉन स्पर्धेत नागपुरची गोडबोले प्रथम

परभणी : राष्ट्रमाता जिजाऊ व सावित्रीबाई फुले जयंतीनिमित्त शनिवारी (ता.११) झालेल्या महिलांच्या दहा किलोमिटर अंतराच्या राज्यस्तरीय मॅरेथॉन स्पर्धेत नागपुरची प्राजक्ता गोडबोले विजेती ठरली. तर १६ वर्षाआतील गटात परभणीच्या अश्विनी तुरुकझाडेने प्रथम क्रमांक पटकावला. मराठा सेवा संघ व जिजाऊ संस्थानच्या वतीने आयोजीत या स्पर्धेचे उदघाटन शनिवारी सकाळी शिवाजी चौक येथे आमदार मेघना बोर्डीकर यांच्या हस्ते जिजाऊ व सावित्रीबाई यांच्या पुजनाने व स्पर्धकांना हिरवी झेडी दाखवून झाले. या वेळी मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष तथा तहसिलदार विद्याचरण कडवकर, स्थायी समितीचे सभापती सुनिल देशमुख, उपविभागीय पोलिस अधिकारी दिपक दंतुलवार, क्रीडा अधिकारी शैलेंद्र गौतम, सुभाष जावळे, डॉ. निलेश पवार, नवरचना प्रतिष्ठाणचे प्रा. प्रल्हाद मोरे, दिलीप माने, प्रा. डॉ. माधव शेजुळ, सुशिल देशमुख, रणजीत काकडे, नवनाथ जाधव, बालाजी मोहिते, गजानन जोगदंड यांची उपस्थिती होती. या दोनही स्पर्धेत राज्यभरातील ५८७ धावपटूंनी सहभाग नोंदवला. हेही वाचा - पौष पौर्णिमेपासूनची येथील यात्रा भाविकांमुळे गजबजली स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण

वसमत रस्त्यावर जिजाऊ मंदिर येथे स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण झाले. अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती निर्मला विटेकर तर प्रमुख पाहुणे म्हणून खासदार संजय जाधव, आमदार मेघना बोर्डीकर, भाजपचे नेते आनंद भरोसे, तहसिलदार विद्याचरण कडवकर, उद्योजक अरुण मराठे, जिजाऊ संस्थानचे अध्यक्ष डॉ. जगन सरकटे, शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार प्राप्त मंगल पांडे, रामराव लोहट आदींची उपस्थिती होती. स्पर्धेत पायलट म्हणून जिल्हा अॅथलेटीक्स संघटनेचे सचिव प्रा.डॉ. शेजुळ, प्रा.डॉ. गुरुदास लोकरे, रणजीत काकडे, सुशिल देशमुख, कैलास टेहरे, संभाजी शेवटे, कैलास माने, राजेश शहाणे, प्रभाकर पंडीत, प्रा. गणेश सोळंके, प्रा. माधव कदम, प्रा. बालाजी वाघ, माणिक कदम, योगेश जोशी, सूर्यकांत डहाळे, मंगशे इंगळे, तुकाराम शेजुळ, महेश काळदाते, विजय तिवारी, शिवाजी खुने आदींनी काम पाहिले.

अश्विनी प्रथम, निकीता द्वितीय

दहा किलोमिटर अंतराच्या महिलांच्या मॅरेथॉन स्पर्धा ३५ मिनीटे ३८ सेंकदात पूर्ण करून स्पर्धा जिंकली. तिला

३१ हजार रुपये प्रथम पारितोषिकाची ती मानकरी ठरली. उदगीरच्या पुजा श्रीडोळेने ३६ मिनीट ५२ सेकंद घेत दुसरा क्रमांक पटकावला व स्पर्धेचे रोख २१ हजार रुपयाचे द्वितीय पारितोषिक पटकावले तर औरंगाबादच्या गायत्री गायकवाडने ३७ मिनीटे तीन सेकंदात स्पर्धा पूर्ण करून स्पर्धेचे तृतीय १५ हजार रुपयाचे पारितोषिक प्राप्त केले. अहमदनगरची भाग्यश्री भंडारीने चौथे, वाशिमच्या तन्वी खोरणेने पाचवे व वैष्णवी आहेवारने सहावे, औरंगाबादच्या गीतांजली राऊतने सातवे, पालघरच्या आरती गोडेने आठवे, नगरच्या शितल भंडारीने नववे तर औरंगाबादच्या अमृता गायकवाडने दहावे प्रत्येकी तीन हजाराचे पारितोषिक पटकावले. अश्विनी प्रथम, निकीता द्वितीय

पाच किलोमिटर अंतराच्या व १६ वर्षाआतील मुलींची राज्यस्तरीय मॅरेथॉन स्पर्धा परभणीच्या अश्विनी तुरुकझाडेने जिंकली. परभणीची निकीता मात्रे दुसरी तर नगरची साक्षी भंडारी तृतीय पारितोषिकाची मानकरी ठरली. स्पर्धेत चौथे स्थान जिंतूरच्या सायली शिंदेने, पाचवे परभणीच्या वर्षा कदम, सहावे, अंकिता व्यंकटेश, सातवे उदगीच्या मयुरी पानचावरे, वाशिमच्या सीमा हिंगे, नववे कोमल हिंगे तर दहावे स्थान माधवी पानचावरेने प्राप्त केले.

