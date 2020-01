देशाचे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याची मोठी जबाबदारी : कुणावर व कशासाठी ते वाचा

नांदेड : स्वातंत्र्य अनमोल आहे, ते मिळवताना कित्येक लोकांनी प्राणार्पण केले. कित्येकांचे बळी गेलेत. त्यामुळे हे स्वातंत्र्य टिकवून ठेवण्याची मोठी जबाबदारी सरकारवर, राजकीय पक्षांवर, युवकांवर आणि नागरिकांवर आहे. माझा देश, देशसेवा, आम्ही भारतीय, जाज्वल्य देशाभिमान, देशाचे कायदे, राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रीय ऐक्य, स्त्री सन्मान, नैतिकता, चारित्र्य हे सारं जपणं, जोपासणे आज आवश्‍यक झाले आहे. हेही वाचा - कसा बनवतात आपला तिरंगी झेंडा, वाचा... आम्ही सारे भारतीय आहोत, पण...

आपल्या देशात विविध धर्माचे, विविध जातीचे लोक राहतात. धर्म हा व्यक्तीगत, पारिवारीक, सामाजिक असला तरी सर्वधर्म समभाव असणे जरुरीचे आहे आणि सामान्य लोक तो सलोखा ठेवतात. दिवाळी, ईद आणि ख्रिसमसला सगळे त्यांच्या मित्र परिवारात आनंदाने सहभागी होतात. मैत्रीमध्ये धर्म नसतो. सगळ्यांनी एकोपा ठेवून एकता, समता, बंधुता, सलोखा राखून मानवताधर्म पाळणे हा दृष्टीकोन ही प्रवृत्ती बाळगून वागणे ही भारतीयांची मानसिकता असायला हवी. आम्ही सारे भारतीय आहोत. सामान्य जन आपसात मैत्रीत धर्म, जात पाळत नाही. मानवता आमचा धर्म असून मानवताधर्म सर्वश्रेष्ठ आहे. सामान्य लोकांना हे उमजलेले आहे, पण वळलेले दिसत नाही.



आपणच करतोत राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान

सध्या देशात मोर्चे, महासभा, कॅण्डल मार्च, मशाल मोर्चा, फ्लॅग मार्च, नारे, आंदोलन, उपोषण, बंद सुरु असून यामुळे देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. याचा परिणाम साहजिकच देशातील शांतता, सुव्यवस्था, सुरक्षिततेवर होतो आहे. मारामारी, दगडफेक, तोडफोड, जाळपोळ या विध्वंसक कारवायांमुळे देशाचे आणि नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होते. बसेसच्या काचा फोडणे, गाड्या जाळणे, दुकानांची कार्यालयांची तोडफोड करणे अशा विघातक कृत्यांमुळे देशाच्या संपत्तीचे नुकसान होते आहे. राष्ट्रनिष्ठेचा होतोय अपमान

पण ही जाणिव या विध्वंसकांना का नसते? देशाच्या मालमत्तेचं नुकसान होतं, ही संकल्पनाच त्यांच्या ठायी नसते. लोक जखमी होतात याचा खेदही नसतो. देशात वातावरण स्थिर, शांत, राहावं असं का नाही वाटत? एकमेकांना विरोध करणे सुरु असल्यामुळे हे सारे घडून येत आहे. फक्त विरोधाला विरोध असतो का? आवश्‍यक तेथे विरोध हवा पण शांततेने, न्यायमार्गाने हवा त्यातून आजकाल बरळणे ही एक टूमच निघाली आहे. बोलण्याला काही ताळतंत्र^नाही. कुणीही कुणाविषयी काहीही बोलतो आहे. त्यातून वाद निर्माण होतात. वातावरण तापतं. चिघळतं. अविचारी बोलण्याने थोर विभूतींचा, सर्वोच्च पदावरच्या व्यक्तींचा, महान व्यक्तीच्या कार्याचा, त्यांच्या देशभक्तीचा, त्यांच्या राष्ट्रनिष्ठेचा अपमान होतो. हळूहळू देशात ही प्रथा रुढ होताना दिसतेय, हा दैवदुर्विलास आहे.



देशाचे कायदे सुरक्षिततेसाठी

देशाचे कायदे हे नागरिकांसाठी, त्यांच्या सुविधेसाठी सुरक्षिततेसाठी आहेत. साधे रस्त्यावरचे वाहतुकीचे नियम पाळले तरी अपघात टाळतात. सिग्नल पाळणे, दोन गाड्यांमध्ये ठरावीत अंतर ठेवणे, हेल्मेट घालणे, सारखा हॉर्न न वाजविणे, वाहनाच्या वेगावर संयम ठेवणे, वृक्षतोड थांबवणे, नदीतील वाळूचा अपहार न करणे, प्रवासात तिकीट'घेणे, रात्री दहानंतर डीजे-फटाके बंद, जे काही सामान्य लोकांकरिता सामाजिक जीवनाचे सामान्य कायदे आहेत, ते पाळले तर सामाजिक जीवन सुरळीत चालायला मदत होते. संस्थेला, समाजाला, देशाला एक शिस्त असते आणि ती प्रत्येक नागरिकाने पाळणे आवश्‍यक.



धर्मापेक्षा देश मोठा

भारत देशात अठरा पगड जाती आहेत. समाजापेक्षा देश मोठा आहे. जातीचा पगडा दिवसेंदिवस कमी होण्याऐवजी वाढत चालला आहे. हे या देशाचे दुर्दैव आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कधी जात मानली नाही. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांमुळे आम्ही हिंदू म्हणून जगत आहोत, ते शिवाजी महाराज आमचे साऱ्यांचे दैवत आहे. श्रद्धेला, दैवताला जात नसते. श्रीराम, श्रीकृष्ण आमचे देव आहेत, आमचे दैवत आहे. त्यांची जात चुकूनही समाजमनाला कधी शिवली नाही. महाना पुरुषांना जात नसते. देशभक्तांना जात नसते. त्यांना जात चिकटवू नये. सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकांना जात-धर्म नसतो. देश आणि कर्तव्य हाच त्यांचा धर्म असतो. राजकारणी जातीचे राजकारण करतात. व्यक्तीपेक्षा, जातीपेक्षा, समाजापेक्षा, धर्मापेक्षा देश मोठा आहे.

