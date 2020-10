हिंगोली : जिल्ह्यात १९७ विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजनेचा मिळाला आधार

हिंगोली : दहावी नंतर जिल्ह्याच्या मुख्यालयी शक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या द्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार जनेचा लाभ देण्यात येतो. यंदाही लाभाची प्रक्रिया विलंबाने झाली. या योजनेत पात्र सलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी १९७ विद्यार्थ्यांना आधार योजनेचा आधार मिळाला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर पहिल्या टप्यातील प्रत्येकी २२ हजार जमा करण्यात आले आहेत. दिवसेंदिवस वाढत असलेली व्यावसायिक व बिगर व्याववसायिक महाविद्यालयाची संख्या आणि या ठिकाणी प्रवेश देणार्या मागासवर्गीय विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात जिल्ह्याच्या ठिकाणी शासकीय वसतीगृहाची सुविधा उपलब्य नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शासकीय वस्तीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ वस्तीगृह सुरू करून तेथे प्रवेश देण्यावर, जागेची उपलब्धता बांधकामासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता मर्यादा येतात. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दहावीनंतर शिक्षण घेता यावे म्हणून भोजन, निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा विद्यार्थ्यांना स्वतः उपलब्ध करून घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट वितरीत करण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना अंमलात आणण्यात आली आहे. या योजनेतंर्गत सन २०१९ - २० या वर्षात प्रवेशीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना यंदा कोराना संकटामुळे वेळेत लाभ मिळाला नाही. शासनाकडे निधीची कमतरता असल्याचे कारण सांगितले जात होते. राज्यात विद्यार्थ्यांनी ठिकठिकाणी आंदोलने व निवेदन दिल्यानंतर शासनाने पहिल्या टप्यात जिल्ह्याला ४३ लाखाचा निधी प्राप्त झाला. सदर निधी प्रात्र विद्याथ्याच्या खात्यावर टक्केवारी नुसार जमा करण्यात आला. उर्वरित पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना निधी उर्वरित निधीची लागली प्रतिक्षा जिल्ह्याला पहिल्या टप्यात ४३ लाखाचा निधी प्राप्त झाला होता. सदर पात्र विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर टक्केवारी नुसार जमा आला. उर्वरित पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना निधी आल्यानंतर तात्काळ या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात ४३ लाखाचा निधी प्राप्त झाला होता. सदर निधीतून १९७ विद्यार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला. या विद्यार्थ्यांना दुसरा हप्ता वितरीत करावा लागणार आहे. शिवाय अनेक विद्यार्थ्यांना पहिला हप्ताच देणे शिल्लक आहे. पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्याना ३३ हजार रुपये अदा केले जातात. त्यामुळे जिल्ह्याला आणखी निधी लागणार आहे. आत्ता हा निधी कधी मिळतो याची प्रतिक्षा लागली आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

