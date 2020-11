हिंगोली : दहा महिन्यात पावणेतीन लाख गरजवंतांना शिवभोजन थाळीचा आधार

हिंगोली : मागील आठ महिन्यापासून जिल्ह्यात शिवभोजन योजनेतंर्गत लाँकडाऊन कालावधीत शिवभोजन योजनेचा दोन लाख ७१ हजार ८६४ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी अरुणा संगेवार यांनी दिली. शासनातर्फे गरीब व गरजु व्यक्तीना सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने ११ माहिन्याखाली शिवभोजन ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा आजपर्यंत लाभार्थ्यांनी मोठा लाभ घेतला आहे. लाँकडाऊन कालावधीत गरजुना याचा फायदा झाला आहे. जिल्ह्यातील नऊ केंद्राअंतर्गत सुविधा जिल्ह्यात या योजनेत नऊ केंद्रामार्फत दोन लाख ७१ हजार ८६४ लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे. या केंद्रात हिंगोली येथे तीन संस्थांना शिवभोजन वाटप करण्याचे काम देण्यात आले आहे. यात साई माऊली यांच्याकडे दोनशे थाळीचे वाटप केले जाते. आजपर्यंत या केंद्राकडून ७१ हजार ७६६ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. तर सुभाष वर्मा यांना १०० थाळीचे वाटप करण्यात आले असून, चाळीस हजार १८० लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. याचप्रमाणे कोथळज रोडवरील साई भोजनालय यांना प्रत्येकी शंभर थाळीचे उद्दिष्ट असून आजपर्यंत २९ हजार ९५३ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. वसमत येथील राधाई मेस कडे १५० थाळी वाटपाचे उद्दिष्ट दिले असून आजपर्यंत २६ हजार ९८३ लाभार्थ्यांना आधार मिळाला, तर औंढा नागनाथ तालुक्यातील जय मल्हार ग्राम विकास प्रतिष्ठान केंद्राला ७५ थाळीचे उद्दिष्ट दिले आहे. या केन्द्रातून१३ हजार ६५५ लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे. औंढा येथील दुसरे व्यंकटेश रेस्टरांट यांच्याकडे ७५ थाळीचे उद्दिष्ट दिले होते. आजपर्यंत या केंद्राने १९ हजार६६५ लाभार्थ्यांना थाळीचे वाटप केले आहे. हेही वाचा - गुड न्यूज : नांदेड- अमृतसर विमानसेवा दहा नोव्हेंबरपासून - गरीब, गरजवंताना या योजनेचा लाभ मिळाला कळमनुरी येथील प्रकाश भोजनालय व जय माता बचतगट यांना प्रत्येकी ७५ थाळी देण्यात आल्या आहेत.आजपर्यंत दोन्ही केन्द्रातून ४२ हजार लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे. सेनगाव येथील हॉटेल पृथ्वीराज केंद्राला १५० थाळीचे उद्दिष्ट दिले होते. या केंद्राकडून मागील अकरा महिन्यात २७ हजार ३५३ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. लाँकडाऊन कालावधीत या केंद्रात लाभार्थ्यांच्या रांगा लागत होत्या हि योजना लाभार्थ्यांसाठी वरदान ठरली आहे. गरीब, गरजवंताना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.लॉक डाऊन शिथिल झाले तरीही अद्याप ही योजना सुरु असून पाच रुपयात लाभार्थ्यांना जेवण मिळत असल्याने गरजवंतांची भूक शांत होत आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

