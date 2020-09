हिंगोली जिल्ह्यात एका वर्षात दहा बालविवाह रोखण्यात यश

हिंगोली : जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या बाल संरक्षण कक्षाच्या वतीने मागील एका वर्षात केवळ दहा बालविवाह रोखण्यात यश मिळाले आहे, असे महिला व बालविकास अधिकारी विठ्ठल शिंदे यांनी सांगितले. जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय बालविवाह प्रतिबंधक समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील भिक्खू, मौलाना, महंत, पुरोहित आदींकडून बालविवाह रोखण्यासाठी संबंधितांना सूचना दिल्या होत्या. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचीही महिला व बालविकास अधिकारी विठ्ठल शिंदे यांनी माहिती दिली. जिल्हा महिला व बालविकास विभागांतर्गत बालन्याय अधिनियम २०१५ मुलांची काळजी व संरक्षण या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यात बाल संरक्षण कक्षाची स्थापना करण्यात आली. जिल्ह्यात २०१९ पासून बाल संरक्षण कक्ष सुरु झाले आहे. झिरो ते अठरा वर्ष वयोगटातील अनाथ, पीडित, विधी संघर्षग्रस्त, परित्यागी, निराश्रित, दुर्लक्षित, बालकांविषयी काम केले जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बालविवाह रोखणे याचा समावेश आहे. शाळांमध्ये जावून विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन... मागील वर्षात जिल्ह्यात एकूण दहा बालविवाह रोखण्यात आले असून, यापैकी एका बालविवाह प्रकरणात बालविवाह प्रतिबंधक २००६ कायद्यानुसार गुन्हा देखील दाखल करण्यात आलेला आहे. सदरील प्रकरण न्याय प्रविष्ट असून, बालकामगार मोहिमे अंतर्गत ३२ बालकामगारांना कामापासून दूर करून शिक्षणाच्या प्रवाहात त्यांना आणले आहे. तसेच बाल लैंगिक अत्याचार कायदा २०१२ याबाबत अनेक शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करण्यात आले. कुटुंबियांचेही समुपदेशन... बाल संरक्षण कक्षाच्या वतीने अल्पवयीन मुलामुलींच्या घरी जाऊन कुटुंबियांना समुपदेशन केले जात आहे. त्यामुळे महिला बालविकास विभागाला यश मिळाले आहे. यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात लॉकडाऊन लागू असल्याने विवाह सोहळेही रद्द करण्यात आले आहेत. काही विवाह सोहळे शासनाच्या चौकटीत राहून मोजक्याच पाहुण्यांच्या उपस्थितीत पार पडले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या मोसमात तुरळक घटना वगळता फार मोठे काही हाती लागले नाही. जिल्ह्यातील बालकांविषयी कोणत्याही प्रकारची समस्या असल्यास जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी सरस्वती कोरडे यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी विठ्ठल शिंदे यांनी केले आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: In Hingoli district students and parents are being counseled about Child Sexual Abuse Act 2012