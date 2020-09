हिंगोली नगर परिषदेने उत्कृष्टकार्य केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा केला सत्कार

हिंगोली : हिंगोली नगर परिषदने स्वच्छ सर्वेक्षण लिग २०२१ अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाळा घेऊन उत्कृष्टकार्य केलेल्या उत्कृष स्वच्छता कर्मचारी यांचा मंगळवारी ता. ८ गौरव केला आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण २०२१ अंतर्गत एक दिववासीय कार्यशाळा घेऊन सर्व स्वच्छता कर्मचारी यांना स्वच्छ सर्वेक्षणची अनुषंगिक कामे करण्यासाठी या कार्यशाळे मध्ये माहिती देण्यात आली त्यामध्ये ओला-सुका आणि घातक कचरा वर्गीकरण, १०० टक्के होम काम्पोस्टिंग, विषयक माहिती या कार्यशाळेमध्ये देण्यात आली. तसेच यावेळी उत्कृष्ट स्वच्छता कर्मचारी गौरव आणि कोरोना महामारी मध्ये उत्कृष्ट कार्य केलेल्या कर्मचारी यांना मुख्याधिकारी डॉ.अजय कुरवाडे यांच्या हस्ते गौरव करून प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. यांचा झाला सत्कार प्रत्येक महिन्याला उत्कृष्ट स्वच्छता कर्मचारी यांचा गौरव करण्यात येते यामध्ये एप्रिल ते सप्टेंबर मधील खालील कर्मचारी यांचा गौरव करण्यात आला.एप्रिल महिन्याकरिता उत्कृष्ट मुकादम दिनेश वर्मा, उत्कृष्ट सफाई कर्मचारी पुरुष माधव सुकते, उत्कृष्ट महिला सफाई कर्मचारी गंगा नारायण, उत्कृष्ट वाहन चालक शेख वासिम शेख अहेमद, उत्कृष्ट वाहन सहायक साहेबराव इंगोले.मे महिन्याकरिता उत्कृष्ट मुकादम शेख गफूर शेख अहेमद, उत्कृष्ट सफाई कर्मचारी पुरुष नवनाथ ठोंबरे, महिला उत्कृष्ट सफाई कर्मचारी वाव्हळे, उत्कृष्ट वाहन चालक संतोष ढोके, उत्कृष्ट वाहन सहायक राजू पानपट्टे. जून महिन्याकरीता उत्कृष्ट मुकादम अमरसिंग ठाकूर, उत्कृष्ट सफाई कर्मचारी प्रताप भूजवने, महिला उत्कृष्ट सफाई कर्मचारी धृपताबाई गायकवाड, उकृष्ट वाहन चालक शेख अश्पाक, उत्कृष्ट वाहन सहायक भारत कोयते.जुलै महिन्याकरीता उत्कृष्ट मुकादम अफसर खान अनावर खान, उत्कृष्ट सफाई कर्मचारी आकाश गायकवाड, महिला उत्कृष्ट सफाई कर्मचारी सुनीता लोंढे, उकृष्ट वाहन चालक भागवत गणहीरे, उत्कृष्ट वाहन सहायक कैलाश शिंदे. गौरव करण्यात आले व पुढील कार्यास शुभेच्छा देण्यात आल्या ऑगस्ट महिन्याकरीता उत्कृष्ट मुकादम विजय शिखरे, उत्कृष्ट सफाई कर्मचारी शुभम होनमने , महिला उत्कृष्ट सफाई कर्मचारी कोंडाबाई गायकवाड, उकृष्ट वाहन चालक शरद धवसे, उत्कृष्ट वाहन सहायक सचिन घारे.सप्टेंबर महिन्याकरीता उत्कृष्ट मुकादम झिंगराजी वैरागड, उत्कृष्ट सफाई कर्मचारी मनोज भाले, महिला उत्कृष्ट सफाई कर्मचारी सुमित्रा वाघमारे, उकृष्ट वाहन चालक शेख जावेद शेख सादिक, उत्कृष्ट वाहन सहायक तुषार बनसोडे यांचा गौरव करण्यात आले व पुढील कार्यास शुभेच्छा देण्यात आले. यावेळी मुख्याधिकारी डॉ.अजय कुरवाडे उपमुख्याधिकारी उमेश हेंबाडे, नगर अभियंता रत्नाकर अड्सिरे, प्रशासकीय अधिकारी शश्याम माळवटकर, स्वच्छता सर्वेक्षण नोडल अधिकारी सनोबर तसनीम, वरिष्ठ लिपिक अशोक गवळी, स्वच्छता निरीक्षक आर.व्ही.बांगर, .मुंजाजी बांगर, कनिष्ट लिपिक गजानन बांगर यांच्या उपस्थितीमध्ये गौरव करण्यात आला. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

