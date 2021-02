हिंगोलीत नगरपालिकेने चौका- चौकात लावली थकबाकीदारांची यादी

हिंगोली : शहरातील नागरीक, व्यावसायिकांकडे असलेली कर वसुली भरण्यासाठी नगर पालिकेच्या पथकाने वेळोवेळी आवाहन करून देखील कर भरणा केला नसल्याने नगर पालिकेने आता थकबाकीदारांची डिजीटल पोस्टरवर नावे लिहून गांधी चौक, इंदिरा चौक व नांदेड नाका भागात फलक लावल्याने ते पाहण्याकरीता बघ्यांची गर्दी होत आहे. हिंगोली शहरात नगर परिषदेच्या माध्यमातून अनेक विकासात्मक कामे सुरू असताना आता मार्च अखेरमुळे जिल्हा प्रशासनाने शंभर टक्के कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मुख्याधिकारी डॉ. अजय कुरवाडे यांच्यासह त्यांचे कर्मचारी प्रयत्न करीत आहेत. हिंगोली शहरातील अनेक नागरिकांकडे जवळपास ३.५७ कोटी रूपयाची थकबाकी असल्याने त्याचा तात्काळ भरणा करण्याबाबत नगर पालिकेतर्फे वेळोवेळी आवाहन करण्यात आले. हेही वाचा - विजय सिंघल यांची महावितरणच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती तरी देखील काही नागरीक व गाळेधारक कर भरणा करीत नसल्याने नगरपालिकेतर्फे सुरुवातीला वृत्तपत्रात नावे प्रसिद्ध केल्यानंतर आता डिजीटल पोस्टरवर थकबाकीदारांची नावे लिहून गांधी चौक, इंदिरा चौक, व नांदेड नाका भागामध्ये लावण्यात आली आहेत. ही नावे पाहण्यासाठी नागरीक गर्दी करीत आहेत. दरम्यान, कर भरण्यासाठी नागरिकांना मुदत दिली आहे. त्यानंतर मालमत्ता धारकाची मालमत्ता जप्त करुन त्याचा लिलाव केला जाणार असल्याचे मुख्याधिकारी डॉ. अजय कुरुवाडे यांनी सांगितले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Hingoli Municipality has put up a list of arrears at the crossroads hingoli news