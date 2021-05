हिंगोली : मराठा आरक्षण रद्द केल्याने येहळेगांव सोळंके येथे बांधावरुन निषेध

By

हिंगोली : औंढानागनाथ तालुक्यातील (Aundha nagnath) येहळेगांव सोळंके शिवारात रविवारी (ता. नऊ) सकल मराठा समाजाच्या (maratha) वतीने शेताच्या बांधावरुन केंद्र शासन राज्य शासनाचा दंडाला काळ्या पट्ट्या बांधुन जाहिर निषेध करण्यात आला. Hingoli: Protest against cancellation of Maratha reservation at Yehalegaon Solanke

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी नव्याने लढाईची सुरुवात शेतीच्या बांधावरुन करण्यात आली. मागच्या काही दिवसांपूर्वी औंढा तालुक्यातील जवळा बाजार येथे देखील सकल मराठा समाजातर्फे शेतीच्या बांधावरुन आंदोलन करण्यात आले. त्याचप्रमाणे येहळेगाव सोळंके येथे देखील पुन्हा एकदा नव्या जोमाने नव्या उत्साहाने न संपणारी अखंडित लढाई सुरु करण्यात आली. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही. तोपर्यंत शेतीच्या बांधावरुन ते दिल्लीच्या तख्तापर्यंत लढाई सुरुच राहील. या चळवळीला यश येत नाही. तोपर्यंत अविरतपणे मराठा समाजाच्या हितासाठी लढतच राहू असा इशाराही सकल मराठा समाजाच्या वतीने देण्यात आला.

हेही वाचा - वीस वर्षीय युवकाचा जुन्या वादातून त्याच्या मित्रांनी दोरीने गळा आवळून निर्घृण खून केला. ही घटना सोमवारी (ता. १०) पहाटे दोनच्या सुमारास असर्जन परिसरात उघडकीस आली.

या वेळी येहळेगांव सोळंके शिवारात सकल मराठा समाजाने केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विरोधात घोषणा बाजीही केली. शेतीच्या बांधावरुन सकल मराठा समाजाच्या वतीने निषेध करण्यात आला. यावेळी औंढा पोलिस निरीक्षक वैजनाथ मुंडे, एच. डी. दिघाडे, ज्ञानेश्वर गोरे, एकबाल शेख, बंडू घुगे, संदीप टाक, एस. डी. सुर्यवंशी आदी उपस्थित होते. दरम्यान, जिल्ह्यात संचारबंदी सुरु असल्याने शेतीच्या बांधावरुन आंदोलन करण्यात आले आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे