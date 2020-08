हिंगोली : महालक्ष्मी सणानिमित्त शहरातील बाजारपेठेत मुखवट्यासह साहित्य विक्रीस

हिंगोली : गणपती आगमनानंतर वेध लागतात गौरीच्या आगमनाचे. मंगळवारी (ता. २५) सुरू होणाऱ्या तीन दिवसांच्या या सणानिमित्त घरोघरी तयारी करण्यात आली असून विविध साहित्यांनी बाजारपेठ देखील फुलली आहे. कोरोना संकटामुळे यावर्षी सर्वच सणावर त्याचा परिणाम झाला आहे. शहरात १४ दिवसाच्या लाँकडाऊननंतर नुकतीच बाजारपेठ सुरू झाली आहे. त्यानंतर गणपती आगमन झाले आहे. तर मंगळवारपासून (ता. २५) गौरीचे आगमन होणार असल्याने त्याच्या तयारीची घरोघरी तयारी सुरू झाली आहे. विविध साहित्याची जमवाजमव घरांची व जूने मखर काढून त्याची साफसफाई करणे, सणासाठी लागणारा किराणा तसेच विविध साहित्याची जमवाजमव करणे, फराळाचे साहित्य करण्याची घरोघरी लगबग सुरू झाली आहे. तर बाजारात देखील विविध वस्तू विक्रेत्यांनी या सणासाठी लागणारे साहित्य विक्रीस उपलब्ध केले आहे. महालक्ष्मीचे मुखवटे विक्रीला शहरातील गांधी चौकात महालक्ष्मीचे मुखवटे विक्रीला आले असून रेडिमेट महालक्ष्मी ही विक्रीस आल्या आहेत. आकर्षक महालक्ष्मीचे मुखवटे उपलब्ध आहेत. यात उभ्या महालक्ष्मी देखील आहेत. तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचे साहित्य तोरण, हार ,वेली सह लक्ष्मीच्या समोरील खेळणी गवळणी,डाँल ,श्रीकृष्ण ,महालक्ष्मी वेगवेगळे प्रकारचे रंगीबेरंगी हार व वेली, लाईटींग, वेगवेगळ्या प्रकारची झाडे ,काचेचे झुंबर वेगवेगळे प्रकारची रंगीबेरंगी रबरी व प्लास्टिकची फुले आदी साहीत्य बाजारपेठेत विक्रीस आले आहेत. तसेच पुजेचे साहित्य, केळीची पाने, केळी, सोळा भाज्या, पंचखाद्य हे सर्व साहित्य खरेदी करण्यासाठी नागरिकाची गर्दी होत आहे. सर्व नियमांचे पालन करीत बाजारात या वस्तूची विक्री कोरोणाच्या पार्श्वभूमीवर दुकानदारही मास्क आणि सँनिटायझरचा वापर करून तसेच फिजीकल डिस्टंन्सिंगचे पालन करून ग्राहकांना माल विकत असल्याचे चित्र शहरातील बाजारपेठ मध्ये दिसून येत आहे. तसेच प्रशासनाने कोरोणाच्या काळामध्ये खबरदारी घ्या असं वारंवार बाजारपेठेमधील दुकानदारांना वारंवार सूचना देत आहे. विक्रेते देखील सर्व नियमांचे पालन करीत बाजारात या वस्तूची विक्री करीत आहेत. मागच्या वर्षी अडीच ते तीन हजार रूपयाला मिळणारे मुखवटे यावर्षी महागणार दरम्यान, दरवर्षी या सणासाठी एक महिण्यापासून महालक्ष्मीची मुखवटे तयार करणारे कारागीर कामात मग्न असतात यावर्षी मात्र कोरोना संकटामुळे अडचणी आल्या आहेत. मुखवटे तयार करण्यासाठी लागणारी माती, रंग उपलब्ध करण्यासाठी अडचणी आल्या तर या वस्तू विक्रेत्यांनी भावात चांगलीच वाढ केल्याने महालक्ष्मीचे मुखवटे महागले आहेत. मागच्या वर्षी अडीच ते तीन हजार रूपयाला मिळणारे मुखवटे यावर्षी साडेतीन ते चार हजार रुपयांना मीळत असल्याचे विक्रेते ज्ञानेश्वर पेरीया यांनी सांगितले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

