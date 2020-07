हिंगोली:  सोमवारपर्यंत साडेसहा हजार रुग्णांना डिस्चार्ज, तर दोघांची भर, सहा जणांचा मृत्यू  

हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यामध्ये नव्याने एकूण दोन पॉझिटीव्ह रुग्ण आढळुन आले आहेत. आणि आयसोलेशन वार्ड जिल्हा सामान्य रुग्णालय हिंगोली येथे एका रुग्णाचा सारीच्या आजाराने मृत्यु झाला आहे. तर आठ रुग्णांनी कोरोनावर मात केल्याने त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला असल्याची माहिती डॉ. किशोर प्रसाद श्रीवास यांनी रविवारी (ता. २६) दिली. रविवारी आढळलेल्या रुग्णात सेनगाव येथील ५५ वर्षीय महिला गणेशपेठ, वसमत येथील ३२ वर्षीय महिलेचा समावेश आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय हिंगोली येथील आयसोलेशन वार्डमध्ये एका ८० वर्षीय पुरुष राहणार तोफखाना हिंगोली यांचा आज सकाळी सारीच्या आजाराने मृत्यु झाला. रविवारी आठ कोरोना रुग्ण बरे रविवारी आठ कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे त्यांना डिस्चार्ज करण्यात आले आहे. यामध्ये तीन कोरोना रुग्ण ( पेडगाव ) येथील असून हे कोरोना केअर सेंटर लिंबाळा, हिंगोलीमधील आहेत. तर पाच कोरोना रुग्ण ( चार शुक्रवार पेठ वसमत , एक कासारवाडा, हिंगोली ) यांना आयसोलेशन वार्ड जिल्हा सामान्य रुग्णालय हिंगोलीमधुन डिस्चार्ज झाला आहे. हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यातील तामसा येथे चार दिवसात आठ कोरोना बाधित रुग्ण सापडले ६४८६ व्यक्तींना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे हिंगोली जिल्ह्यात दोन नवीन कोरोना रुग्ण आढळुन आले आहेत. आठ कोरोना रुग्ण बरे झाल्यामुळे त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आजपर्यंत हिंगोली जिल्ह्यात कोरोनाचे एकूण ५५८ रुग्ण झाले आहेत. त्यापैकी ३६६ रुग्ण बरे झाल्यामुळे त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे व आज घडीला एकूण १८६ रुग्णांवर उपचार चालु आहेत आणि सहा कोरोना रुग्णाचा मृत्यु झाला आहे. हिंगोली जिल्ह्यातंर्गत आयसोलेशन वार्ड, सर्व कोरोना केअर सेंटर आणि गाव पातळीवर तयार करण्यात आलेल्या क्वॉरंनटाईन सेंटर अंतर्गत एकूण ७१०६ व्यक्तींना भरती करण्यात आले आहे. त्यापैकी ६३५९ व्यक्तींचे अहवाल निगेटीव्ह आले आहेत. ६४८६ व्यक्तींना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. सद्यस्थितीला ५८९ व्यक्ती भरती आहेत आणि आज रोजी २३३ अहवाल येणे, स्वॅब घेणे प्रलंबित आहे. सहा कोरोना रुग्णांचा मृत्यु झाला आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

