Jalna News : चालकांच्या संपाचा स्टील उद्योगाला फटका

सकाळ वृत्तसेवा Jalna News : हीट ॲण्ड रन प्रकरणाच्या कायद्यामध्ये बदल करण्यात आल्याने मालवाहतूक करणाऱ्या चालकांनी दोन दिवसांपासून संप सुरू केला आहे. या संपाचा सर्वाधिक फटका जालन्यातील स्टील उद्योगाला बसला असून तब्बल सहा हजार ते सात हजार मेट्रिक टन सळई वाहतुकी अभावी पडून आहे. जर हा संप असाच सुरू राहिला तर स्टील उद्योगाला कच्चा मालही मिळणार नाही. परिणामी कोरोनानंतर पुन्हा एकदा स्टील उद्योग संकटात सापडू शकतो अशी भीती उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. जालना हे स्टील आणि सीडस्‌ सीटी म्हणून ओळखले जाते. जालन्यात स्टील उद्योगामुळे दररोज हजारो कोटींची उलाढाल होते. मात्र, मागील दोन दिवसांपासून हीट अॅण्ड रन प्रकरणाच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आल्याने ट्रान्सपोर्ट संघटनांनी संप सुरू केला आहे. या संपाचे आता स्टील उद्योगासह व्यापारी क्षेत्रावर परिणाम जाणवण्यास सुरवात झाली आहे. मंगळवारी (ता.दोन) जालना स्टील उद्योग समूहातून निर्माण झालेली तब्बल सहा ते सात हजार मेट्रिक टन सळई वाहतुकीअभावी पडून होती. त्यामुळे शेकडो कोटी रुपयांचे स्टील उद्योगाची उलाढाल ठप्प झाली. या संपामुळे स्टील उद्योगाला होणाऱ्या कच्चा मालाचा पुरवठाही मंगळवारपासून बंद झाला आहे. हा संप पुढील एक ते दोन दिवस कायम राहिला तर स्टील उद्योग बंद ठेवण्याची वेळ उद्योजकांवर येण्याची शक्यता आहे. एकंदर ट्रक चालकांच्या संपाचा जालन्यातील स्टील उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. शासकीय कोटा राखीव ठेवा शहरातील पंपांवरील पेट्रोल, डिझेल संपल्यानंतर पुरवठा विभागाकडून जिल्ह्यातील १२७ पेट्रोल पंपांना दहा टक्के पेट्रोल आणि डिझेलचा कोटा राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, असे जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्वाती चौधरी यांनी सांगितले. जालना शहर वगळता सात ते आठ ग्रामीण भागांत पंप सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चालकांच्या संपाचा स्टील उद्योगावर परिणाम झाला आहे. सळई घेऊन जाण्यासाठी आलेल्या वाहनांना डिझेल मिळत नसल्याने संपूर्ण स्टील उद्योगातील सुमारे सहा हजार ते सात हजार मेट्रिक टन सळई मंगळवारी (ता.दोन) वाहतुकीअभावी पडून होती. हा संप असाच सुरू राहिला तर स्टील उद्योगाला कच्चा मालाचाही पुरवठा होणार नाही. शिवाय निर्माण केलेली सळई वाहतुकीअभावी पडून राहिल्याने मोठे आर्थिक नुकसान स्टील उद्योजकांना सोसावे लागेल. —घनश्‍याम गोयल, अध्यक्ष, जालना स्टील असोसिएशन, जालना. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने डिझेलची व्यवस्था केल्याने एसटी सेवा सुरळीत सुरू असून बुधवारपर्यंत (ता.तीन) पुरेल एवढे डिझेल उपलब्ध आहे. शिवाय जालना आणि अंबड आगारासाठी तीन टॅंकर डिझेल घेऊन निघाले असून रात्री उशिरा ते दाखल होतील. प्रत्येक टॅंकरमध्ये १२ हजार लीटर डिझेल आहे. —प्रमोद नेहूल, विभाग नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, जालना शहरातील पेट्रोल पंपही बंद ट्रक चालकांचा संप सुरू झाल्यानंतर सोमवारी (ता.एक) रात्री उशिरापर्यंत दुचाकी, चारचाकी वाहनधारकांनी पेट्रोल पंपावर पेट्रोल, डिझेल भरण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती. त्यामुळे शहरातील सात ते आठ पेट्रोल पंपावरील पेट्रोल संपले आहे. परिणामी पेट्रोल पंप चालकांनी पेट्रोल पंप मंगळवारी बंद ठेवल्याचे दिसून आले.