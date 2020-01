तुटपुंज्या निवृत्तीवेतनावर आम्ही जगायचे कसे...: असे कोण म्हणतंय, ते वाचा

नांदेड : निवृत्त झाल्यानंतर ज्येष्ठांना आर्थिक स्थैर्यासाठी गरज असते ती सन्मानाने जगता येईल तेवढ्या निवृत्तीवेतनाची; मात्र, तुटपुंजे निवृत्तिवेतन मिळत असल्याने कामगार, कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. अशाच तुटपुंज्या वेतनामुळे असंख्य अडचणींचा सामना ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांना करावा लागतो आहे. तुटपुंज्या वेतनातून आपल्या गरजा पूर्ण करता येत नसल्याने आर्थिक अडचणींचा देशभरातील ईपीएस-९५ पेन्शनधारक सामना करताहेत. त्यांना सुरवातीला ३०० ते ७०० रुपये आणि आता फक्त एक ते दोन हजार रुपयांचे निवृत्तीवेतन मिळते. या पैशांतून हॉस्पीटल, औषधींचा खर्चही त्यांना भागविता येत नाही. विशेष म्हणजे त्यांना कुटुंबातसुद्धा आपल्या गरजा भागविण्यासाठी दररोज पैसे मागता येत नाहीत. हे वाचा - ‘सीएचबी’ प्राध्यापक आठ महिण्यापासून त्रस्त राज्यात एक लाखावर पेन्शनधारक

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या काही विभागांतून निवृत्त झालेल्यांना निम्मे वेतन निवृत्तिवेतनाच्या स्वरूपात दिले जाते. मात्र, अनेक विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या हातात आजही तुटपुंजे निवृत्तिवेतन मिळते. त्यामुळे हे वेतन किमान साडेसात हजार रुपये प्रतिमहिना करावे, यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर अखिल भारतीय ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीतर्फे लढा सुरु आहे. आज देशात ६१ लाख तर महाराष्ट्रात एक लाख ७८ हजार ईपीएस पेन्शनधारक आहेत. सहज मिळू शकते तीनपट पेन्शन

देशातील १८६ उद्योगांतील १३ कोटी कर्मचारी-कामगारांपैकी निवृत्त झालेल्या ६१ लाख पेन्शनधारकांच्या पगारातून पीएफ वर्गणी म्हणून आतापर्यंत अंदाजे तीन लाख ४५ हजार कोटी रुपये कपात केलेली रक्कम केंद्र शासनाकडे जमा आहे. त्या रकमेवर सरकारला दरवर्षी १७ हजार कोटी रुपये व्याज मिळते. केंद्राकडे असलेल्या रकमेतून या पेन्शनधारकांना सहज तीनपट पेन्शन मिळू शकते. यासाठी संघटनेने अनेक वेळा निवेदने दिली, मोर्चेही काढले, मात्र त्यांची पेन्शन काही वाढलेली नाही. हेही वाचलेच पाहिजे - सेनगावात टाकाऊ वस्तूंपासून बनविली कार्बाईड बंदूक मराठवाड्यात ५६ हजारावर पेन्शनधारक

निवृत्तीवेतन वाढवून मिळावे, यासाठी देशात अखिल भारतीय ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समिती आपल्या मागण्या लावून धरत आहे. ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांच्या विविध संघटनांच्या वतीने अनेक आंदोलन झाली आहेत. इतकेच नव्हे, तर काही कामगारांनी सर्वोच्च न्यायालयातहीयाचिका दाखल केली. सध्या महाराष्ट्रात एक लाख ७८ हजार तर मराठवाड्यात ५६ हजार ४०० ईपीएस पेन्शनधारक आहेत. लढ्यानंतरही मागण्या प्रलंबितच

ईपीएस-९५ संघटना २०१४ पासून आंदोलन करीत आहे. पेन्शन दरमहा महागाई फत्त्यासह साडेसात हजार रुपये करावे, कोशियारी समितीच्या अहवालानुसार तीन हजार रुपये महागाई भत्त्यासह हंगामी वाढ लागू करावी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे पूर्ण पगारावर पेन्शन मंजूर करावे, सर्व ईपीएस पेन्शनधारकांना पती-पत्नीसह मोफत वैद्यकीय सुविधा मंजूर कराव्यात, आदी मागण्या प्रलंबितच आहेत.

- स. ना. अंबेकर (मराठवाडा प्रमुख, कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना राष्ट्रीय समन्वय समिती)

