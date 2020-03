... तर खासगी रुग्णालये होणार सरकारी, सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

लातूर : टाळेबंदीच्या (लॉकडाऊन) पार्श्वभूमीवर बहुतांश खासगी डॉक्टरांनी आपल्या रुग्णालयांतील बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) बंद ठेवले आहे. त्या तातडीने सुरू झाल्या नाहीतर संबंधीत खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतली जातील. या रूग्णालयाचे रुपांतर सरकारी रुग्णालयात करून रुग्णांना तातडीने सेवा पुरवविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि शासकीय रूग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयानंतर सर्वसामान्य रूग्णांना न्याय मिळेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. खासगी रुग्णालयातील ओपीडी सुरू झाल्या नाही तर ही रुग्णालये ताब्यात घेण्याचा अध्यादेश नुकताच प्रसिद्ध झाल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत आणि विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेचे अधिष्ठाता डॉ.गिरीश ठाकूर यांनी ‘फेसबूक’वरून ही माहिती दिली. टाळेबंदीबरोबरच विविध कारणांमुळे खासगी डॉक्टरांनी ओपीडी बंद ठेवल्या आहेत. त्या तातडीने सुरू करा, असे आदेश आरोग्य विभागाने दिले. वारंवार सांगूनही अनेक डॉक्टरांनी ओपीडी सुरू केल्या नाहीत. लातूरातही असेच चित्र आहे. अजूनही अनेक रूग्णालयातील ओपीडी बंद असल्याचेच चित्र आहे. त्यामुळे इतर आजारांचा सामना करणाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. वाचा ः लातूर जिल्ह्यात दहा नवीन भोजनालय मंजूर, शिवभोजनाची थाळी मात्र पार्सलमधूनच डॉ.ठाकूर म्हणाले, ‘कोरोना’चा मुकाबला करता यावा म्हणून महिनाभर आधीच दक्षता घेण्यात आली आहे. विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय विज्ञान संस्थेत कोरोनाच्या रुग्णांसाठी तीन वॉर्ड तयार करण्यात आले आहेत. येथे सुमारे १०० खाटांचा सोय करण्यात आली आहे. आणखी २५ खाटा दोन दिवसांत वाढवल्या जाणार आहेत. अद्ययावत स्वरूपातील अतिदक्षता विभागाचे (आयसीयू) काम सुरू असून येथे ३० खाटांची सोय करण्यात आली आहे. चार-पाच दिवसांत हे काम पूर्ण होईल. सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये २४० खाटांची सुविधा आहे. येथे स्वतंत्र कोरोना रुग्णालय आम्ही तयार करत आहोत. येत्या ३-४ दिवसांत या रुग्णालयातील महत्वाची कामे आम्ही पूर्ण करणार आहोत. त्यानंतर आठवडाभरात हे स्वतंत्र रुग्णालय सुरू होईल. ही फक्त तयारी आहे. पण, कोरोनाचा संसर्ग वाढणार नाही, याची काळजी प्रत्येकाने घेणे गरजेचे आहे. येणारे दोन आठवडे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे योग्य ती काळजी घ्या. तरच आपण ‘कोरोना’वर निश्चितच मात करू शकतो. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री तथा पालकमंत्री अमित देशमुख यांच्या प्रयत्नांमुळे लातूरात व्हायरल टेस्ट प्रयोगशाळा उभारण्यासाठीचा अध्यादेश प्रसिद्ध झाला आहे. सुरवातीला या प्रयोगशाळा मंजूर झालेल्या वेगवेगळ्या शहरांच्या यादीत लातूरचे नाव नव्हते, असे सांगून डॉ.ठाकूर म्हणाले, लातूरातील या प्रयोगशाळेसाठी दिल्लीतील आयसीएमआर या संस्थेकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला तातडीने मान्यता मिळावी यासाठी सरकारच्या वतीने प्रयत्न केले जात आहेत. दुसरीकडे प्रयोगशाळेची वेगवेगळी कामेही सुरू झालेली आहे. येत्या ५ ते ६ दिवसांत लातूरात ही लॅब सुरू होईल. यामुळे ‘कोरोना’च्या तपासणीचा अहवाल लवकर मिळू शकेल.

