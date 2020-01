Video : शीख समाजात का आहे ‘लोहडी’चे महत्त्व : ते वाचा

नांदेड : शीख समाजातील पंजाबी संस्कृतीचा लोहडी मकर संक्रांतीचा सण सोमवारी (ता.१३) तख्त सचखंड श्री हुजुरसाहिब येथे साजरा करण्यात आला. यावेळी शीख समाजातील महिला व पुरुष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नांदेडच्या सचखंड श्री हुजुर साहेब गुरुद्वारा येथे मकरसंक्रांतीच्या पूर्वसंध्येला लोहडी सण साजरा करण्याची प्रथा आहे. गुरुद्वारा समोर तीळ आणि गुळ एकत्र करून त्याची होळी करण्यात येते. लोहडी सण हा विशेष करून लहान मुलांच्या आरोग्याविषयीची आणि मुलांबद्दल केलेल्या नवससाठी मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. सोमवारी सायंकाळी गुरुद्वाराचे जत्थेदार संतबाबा कुलवंतसिं आणि पंज प्यारे साहिबा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लोहडी सण साजरा करण्यात आला.

नांदेड गुरुद्वारासमोर लोहडी सण साजरा करताना शीख बांधव (छायाचित्र ःसचिन डोंगळीकर)

तिळगुळ घ्या, गोडगोड बोला

भारतीय संस्कृतीमध्ये सणांना अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. कारण प्रत्येक सणाच्या मागे काही ना काही उद्देश आहे. तिळ आणि गुळाच्या स्नेहगुणांचा सण म्हणजेच मकर संक्रांत. हा सण खरोखरच भारतीय परंपरेतील अनमोल ठेवा आहे. आपल्या स्नेहिंना या दिवशी तिळगुळ देऊन ‘तिळगुळ घ्या, गोडगोड बोला’ असे म्हणून एकमेकांशी प्रेमाचे संबंध कायम ठेवण्याचे आवाहन केले जात असते.

तीळ व गुळाची होळी पेटवून पूजन करताना (छायाचित्र ः सचिन डोंगळीकर)

काय आहे लोहडी

पंजाबमध्ये लोहडी म्हणून मकर संक्रांत साजरी केली जाते. शीखांच्या दृष्टिकोनातून हा महत्त्वाचा उत्सव आहे. मकर संक्रांतीच्या एक दिवस अगोदर लोहडी साजरी केली जाते. घरात नुकतीच सून आली असल्यास किंवा पहिला मुलगा झाला असल्यास या लोहडीचे महत्त्व काही वेगळेच असते. दिवसभर मुले या लोहडीच्या तयारीत व्यस्त असतात. रात्री एका ठिकाणी होळी पेटवली जाते. तेथे सगळे कुटुंब जमा होतात. मग या अग्नीची पूजा केली जाते. त्याभोवती प्रदक्षिणा घातली जाते. त्यानंतर प्रसाद वाटला जातो. प्रसादामध्ये तीळ, गजग, गूळ, शेंगदाणे व मक्याच्या लाह्या यांचा समावेश असतो.

लोहडी संक्रांत सण साजरा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शीख बांधवांची उपस्थिती होती. (छायाचित्र ः सचिन डोंगळीकर)



