हिंगोलीचं नाव राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवणारं नेतृत्व हरपलं

हिंगोली : काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार राजीव सातव यांचे रविवारी (ता. १६) निधन झाले. पुण्यातील रुग्णालयात गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. कोरोनामुक्त झाल्यानंतर राजीव सातव यांना इतर आजारांनी ग्रासल होतं. शनिवारी त्यांना न्युमोनियाची लागण झाली होती. पुण्यातील जहांगीर हॉस्पिटलमध्ये राजीव सातव यांच्यावर उपचार सुरु होते. उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झालं. सातव यांना हिंगोली जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळातून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. (In Hingoli district, tributes were paid to congress rajya sabha MP rajiv satav)

खासदार राजीव सातव यांच्या निधनाने जिल्ह्याची राष्ट्रीय पातळीवर वेगळी ओळख निर्माण झाली होती. एक सयंमी राजकीय नेता जिल्हाने गमावला आहे. ही पोकळी भरून न निघणारी आहे. त्यांच्या निधनाने अतिशय दुख झाले आहे.

- आमदार संतोष ब़ांगर

अंत्यत दुखत घटना आहे. जिल्ह्यातील मोठे नैतृत्व हरपले आहे. खासदार शिवाजीराव देशमुख यांच्यानंतर खासदार राजीव सातव यांनी हिंगोली जिल्ह्याची राष्ट्रीय पातळीवर वेगळी ओळख निर्माण केली होती. जिल्ह्यात असे मोठे नैतृत्व होण्यासाठी मोठा कालावधी लागणार आहे. जिल्ह्यातील एक चांगले राजकीय नैतृत्व आपल्यातून निघून गेले आहे.

- आमदार तान्हाजी मुटकुळे

अत्यंत जवळचे राजकीय मार्गदर्शक, मित्र आणि जिल्ह्याचे राष्ट्रीय नेतृत्व काळानं हिरावून नेले. दिवंगत खासदार आणि माझे अत्यंत जवळचे संबंध होते. निवडणुकीची आठवन सांगताना ते म्हणाले टेंभुर्णी सर्कल मध्ये सातव साहेब स्वतः आले आणि तुम्ही राजूला खासदार केले आता एका राजूला आमदार करा असे भावनिक आवाहन केले होते. मी आमदार झाल्यानंतर काँग्रेसच्या मंत्र्यांकडे स्वतः हून माझ्यासोबत येवून राजू माझ्या जिल्ह्याचा आमदार आहे त्यांना सर्वोत्परी मदत करा असे सांगीतले. खरं तर राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व करण्यासाठी खुप मेहनत घ्यावी लागते आणि त्यांनी फार कमी वयात युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेतृत्व करीत हिंगोली जिल्ह्याचे नाव राष्ट्रीय स्तरावर नेले. सातव यांच्या अकाली जाण्याने जिल्याचेच नाही तर राष्ट्रीय उगवता तारा काळाने हिरावला आहे.

- आमदार राजू नवघरे

नैतृत्व तरुण वयातच हरपले आहे. राज्यासह देशपातळीवर अनेक पदे त्यांनी भुसविली आहेत. देशपातळीवर कमी वयात जिल्ह्याची खासदार सातव यांच्या मुळे ओळख निर्माण झाली होती. ही कधिही भरून न निघणारी पोकळी आहे.

- माजी आमदार भाऊराव पाटील गोरेगावकर

खासदार राजीव सातव यांचे निधन म्हणजे विश्वास न बसणारी घटना आहे. पक्षाच तर न भरुन निघणार नुकसान झालंच परंतु जिल्ह्याचे फार मोठं नुकसान झालं. सातव साहेबांची निधन अपेक्षितच नव्हतं. व्हीआयपी ट्रीटमेंट असताना डॉक्टर जर पेशंट वाचवू शकत नसतील तर हे भारतीय मेडिकल सायंन्सचं फार मोठं दुर्दैव आहे.

- माजीमंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर

खासदार राजीव सातव यांच्या निधनाने मराठवाडा पोरका झाला आहे. अंत्यत मनमिळाऊ स्वभाव होता. तसेच ते मितभाषी होते. पंचायत समिती सदस्य ते राज्यसभा खासदार असा त्यांचा राजकीय प्रवास होता. कार्यकर्ते यांच्या खांद्यावर हात ठेवून बळ देणारा नेता हरपला आहे.

- माजी आमदार गजानन घुगे

अँड.राजीव सातव हे सर्वसामान्याच, गोरगरीब जनतेच राष्ट्रीय नेतृत्व काळानं हिरावल. जिल्ह्याच न भरुन निघणार नुकसान झालं आहे.

- डॉ.एम.आर.क्यातमवार, कांँग्रेस जेष्ठ नेते

