हिंगोली बसस्थानकातील तपासणीत पाच प्रवासी पॉझिटिव्ह आढळले

हिंगोली : येथील बसस्थानकात पर जिल्ह्यातून येणाऱ्या ९० प्रवाशांची अँटीजन तपासणी शनिवारी (ता. २७) केली असता यात पाच प्रवासी पॉझिटिव्ह आढळून आल्याने त्यांना लिंबाळा येथील कोविड सेंटर येथे पुढील उपचारासाठी भरती करण्यात आल्याचे आरोग्य कर्मचार्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात कोरोनाचा उद्रेक वाढत असल्याने प्रशासनाने संसर्ग तोडण्यासाठी विविध उपाय योजना केल्या जात आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व बसस्थानकावर पर जिल्ह्यातून येणाऱ्या प्रवाशांची अँटीजन टेस्ट मागील पंधरा दिवसापासून केली जात आहे. यासाठी पालिका व शहरी आरोग्य रुग्णालयाच्या वतीने संयुक्त मोहीम हाती घेतली आहे. डॉ. इमरान नावेद यांच्या मार्गदर्शनाखाली बस्थानकात येणाऱ्या प्रवाशांची तपासणी केली जात आहे. यावेळी एसटी कर्मचारी, मुकेश ठोंबरे, तानाजी बेंगाळ, पालिकेचे राजू जाधव, आशा वर्कर ज्योती चव्हाण, अश्विनी काशीदे, श्रीवंता बर्गे ,तर पोलीस मुख्य शिपाई मनोहर शुक्ला, होमगार्ड व्ही. डी. चौधरी, डी. जी.शिखरे, एन. एस. शेख, आदींची उपस्थिती होती. हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यात संचारबंदीतून कोरोनाची साखळी तुटायला हवी यावेळी बाहेर जिल्ह्यातून येणाऱ्या प्रवाशांना बस मधून उतरताच अँटीजन टेस्ट केली जात आहे. हुज्जत घालणाऱ्या प्रवाशाला पोलिसांचा दंडुकख बसत आहे. पोलीस व होमगार्ड यांच्या बंदोबस्तामुळे प्रवासी देखील तपासणी करीत आहेत. त्यामुळे शनिवारी ९० प्रवाशांनी दुपारी दोन वाजेपर्यन्त तपासणी केली असता यात पाच प्रवासी पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. जिल्ह्यात वाढत्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी तसेच कोरोनाची साखळी कमी करण्यासाठी प्रशासनाने अनेक उपाय योजना सुरू केल्या आहेत. बसस्थानका बरोबर रेल्वे स्टेशन येथे देखील चाचणी घेतली जात आहे. तर शहरात व्यापाऱ्यांच्या देखील कोरोना चाचण्या घेणे सुरू आहे. ज्या व्यापाऱ्यांनी चाचणी केली नाही त्यांना दुकाने उघडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. एक पथक शहरात प्रत्येक दुकानास भेट देऊन याची चाचपणी करीत आहे. तसेच शहरात विनामास्क फिरणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. तसेच शहरी व ग्रामीण भागात क़ंटेनमेंट झोन देखील केले जात आहेत. यामुळे कोरोनाची साखळी तोडण्यास मदत होईल यासाठी प्रशासनाने उपाय योजना सुरु केल्या आहेत. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

