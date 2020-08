जालन्यात कोरोना मीटर सुरुच, आज ६७ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह

जालना : जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रूग्णांची वाढ सुरूच आहे. शुक्रवारी (ता.१४) सकाळी प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार जिल्ह्यात पुन्हा नव्याने ६७ जणांचे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. परिणामी जिल्ह्यात एकूण कोरोनाग्रस्तांची संख्या ही तब्बल तीन हजार ४२० झाली आहे. दरम्यान यातील दोन हजार ५७ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता आलेख आता चिंचेता भर घालणारा ठरत आहे. कारण की, काही दिवसांपासून कोरोनाबाधित रूग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. प्रत्येक दिवसाला नवीन कोरोनाबाधितांची संख्या ही शंभरी पार होत असल्याने कोरोनाच्या संसर्ग वाढीचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र आहे. मात्र, तरी देखील बाजारपेठांमध्ये नागरिकांची गर्दी कायम होत आहे. त्यात आता काही ठिकाणी पान स्टॉल, हॉटेलही खुले झाले आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा विळखा कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. शुक्रवारी (ता.१४) सकाळी पुन्हा ६७ नवीन कोरोनाबाधित रूग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत जिल्ह्यात तब्बल तीन हजार ४२० कोरोनाबाधित रूग्ण आढळून आले आहेत.



दरम्यान आतापर्यंत दोन हजार ५७ जणांना कोरोनावर मात करून ते कोरोनामुक्त झाले आहेत. तर दुसरीकडे आतापर्यंत १०५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे कोरोनाचा हा कहर कधी संपणार या प्रश्नांचे उत्तर सध्या तरी कोरोनाकडेच नाही. जालना कोरोना मीटर... कोरोनावर मात रुग्ण - २,०५७

कोरोनामुळे मृत्यू - १०५

एकूण बाधितांची संख्या -३,४२० संपादन - सुस्मिता वडतिले

