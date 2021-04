जिंतूर तालुक्यात चार हजारापेक्षा जास्त नागरिकांनी घेतली लस; मात्र साठा संपत असल्याने चिंता 

जिंतूर ( जिल्हा परभणी ) : शहरातील ग्रामीण रुग्णालयात जेष्ठ नागरिकांसह स्वतः चा जीव धोक्यात घालून जनसेवा करणाऱ्या कोरोना योध्यांच्या लसीकरणाला सुरवात झाली असून शनिवार (ता. १०) पर्यंत चार हजार २७९ पुरुष व महिलांनी लसीकरण करुन घेतले. कोरोना विषाणूच्या बचावासाठी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. रविकिरण यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामीण रुग्णालयात जानेवारीपासून जेष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणाला सुरवात झाली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने फ्रंट लाईन वर्कर म्हणून अंगवाडीताई, बालवाडीताई, तसेच सर्व खाजगी व सरकारी वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी, खाजगी रुग्णालयातील सर्व कर्मचारी, शिक्षकांच्या लसीकरणाला सुरवात झाली. तर एप्रिल महिन्याच्या सुरवातीला ४५ वर्षापुढील नागरिकांना लसीकरण करणाला सुरवात झाली असून या मोहिमेला नागरिकांचाही स्वयंस्फूर्तीने वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. जानेवारी महिन्यात ९७, फेब्रुवारीमध्ये ७९८, मार्चमध्ये दोन हजार ५०२, तर या महिन्यात १० तारखेपर्यंत ८८२ याप्रमाणे चार हजार २७९ नागरिकांना लसीकरण करण्यात आले. सोमवारी (ता. १२) फक्त शंभर नागरिकांना लसीकरण होईल एवढाच लसीचा साठा रुग्णालयात शिल्लक असल्याचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. रविकिरण चांडगे यांनी सांगितले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

