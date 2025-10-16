मराठवाडा

Chhagan Bhujbal: आधी नाराजी मग राजी! बीडच्या ओबीसी मेळाव्याला लक्ष्मण हाके जाणार, नेमकं काय ठरलं?

Laxman Hake and Navnath Waghmare Included in Chhagan Bhujbal's OBC Rally in Beed After Initial Exclusion and Public Uproar: अखेर लक्ष्मण हाके हे ओबीसी मेळाव्यासाठी हजर राहणार आहेत.
संतोष कानडे
Updated on

Laxman Hake: राज्य सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेले छगन भुजबळ हे सरकारनेच काढलेल्या शासन निर्णयाला विरोध करणाऱ्यासाठी बीडमध्ये ओबीसी मेळावा घेत आहेत. त्यांच्या महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने हा मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे. यापूर्वी अतिवृष्टीमुळे मेळावा पुढे ढकलण्यात आलेला होता.

Beed
Maratha Reservation
OBC
chhagan bhujbal
Manoj Jarange leadership

