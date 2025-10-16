Chhagan Bhujbal: आधी नाराजी मग राजी! बीडच्या ओबीसी मेळाव्याला लक्ष्मण हाके जाणार, नेमकं काय ठरलं?

Laxman Hake: राज्य सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री असलेले छगन भुजबळ हे सरकारनेच काढलेल्या शासन निर्णयाला विरोध करणाऱ्यासाठी बीडमध्ये ओबीसी मेळावा घेत आहेत. त्यांच्या महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने हा मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे. यापूर्वी अतिवृष्टीमुळे मेळावा पुढे ढकलण्यात आलेला होता..यापूर्वी मेळावा होणार होता तेव्हा लक्ष्मण हाके यांना डावलण्यात आलेलं होतं. ना त्यांचा फोटो बॅनरवर होता, ना त्यांना निमंत्रण होतं. त्यामुळे लक्ष्मण हाके नाराज झाले होते. त्यांनी त्यांच्या नाराजीचा एक फोटोदेखील सोशल मीडियात शेअर केला होता. त्या त्राग्यापोटी त्यांची पाथर्डीमध्ये सभाही झाला..Diwali Makeup Tips: दिवाळीत मेकअप करताना या' चूका टाळा, अन्यथा त्वचा होईल खराब.मात्र आता जेव्हा प्रत्यक्ष मेळावा होत आहे तेव्हा मात्र लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे यांना स्थान देण्यात आलेलं आहे. उद्या, शुक्रवार, दि. १७ सप्टेंबर रोजी बीडमध्ये दुपारी ४ वाजता छगन भुजबळांच्या उपस्थितीत मेळाव्याला सुरुवात होईल. हाके आणि वाघमारे या मेळाव्यासाठी हजर राहणार आहेत, असं आयोजक आणि समता परिषदेचे पदाधिकारी सुभाष राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं..नेमकं काय ठरलं?याआधी लक्ष्मण हाके यांना मेळाव्यासाठी डावलण्यात आलेलं होतं. त्यामुळे ते नाराज झाले होते. आता मात्र त्यांना बोलावण्यात आलेलं आहे. हाकेंनी भुजबळांबद्दल केलेलं विधान व्हायरल झालं होतं, शिवाय ते सातत्याने अजित पवारांविरोधात बोलत असतात, त्यामुळे त्यांना डावललं असं जाणकार सांगतात. मात्र यावेळी नेमकं काय ठरलं की हाकेंना निमंत्रण मिळालं, असा प्रश्न उपस्थित होतोय..कर्ज फेडण्याआधीच झाला मृत्यू, महिलेने वसुलीपोटी मृतदेहासोबत केलं घृणास्पद कृत्य.२ सप्टेंबर २०२५ रोजीचा जीआर निघाल्यापासून हाकेंनी बीड आणि परिसरात अनेक मेळावे, सभा घेतल्या. त्यासाठी त्यांना धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे रसद पुरवतात, असा आरोप मनोज जरांगे पाटलांनी आणि इतरांनी केलेला आहे. मग आता मेळाव्यामध्ये झालेला हा बदल धनंजय मुंडेंच्या मध्यस्थीने झाला का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. असं असेल तर इथून पुढे लक्ष्मण हाके हे अजित पवारांवर टीका करणार नाहीत का? हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.