Maratha Reservation Case : मराठा आंदोलनाची वाटचाल...

सकाळ वृत्तसेवा २९ ऑगस्ट २०२३ : छत्रपती संभाजीनगर- सोलापूर मार्गावरील पैठण फाटा येथे आंदोलन. त्यानंतर अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुरू ३० ऑगस्ट : जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, तत्कालीन पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर जरांगे मुख्यमंत्र्यांशी फोनवर बोलले ३१ ऑगस्ट : तत्कालीन उपविभागीय पोलिस अधिकारी मुकुंद आघाव, उपविभागीय अधिकारी दीपक पाटील यांची उपोषणस्थळी भेट. १ सप्टेंबर : सायंकाळी पोलिसांचा ताफा उपोषणस्थळी. पोलिस- आंदोलकांत धुमश्चक्री.पोलिसांकडून लाठीमार.अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. प्लॅस्टिक बुलेट झाडल्या. जमावाकडून दगडफेकीचा दावा. लाठीमार घटनेचे जिल्ह्यासह राज्यात ठिकठिकाणी पडसाद. २ सप्टेंबर : जालना शहरात ‘रास्ता रोको’. पोलिसांवर दगडफेक. ट्रकसह मोटार जाळली. संभाजीराजे छत्रपती, ज्येष्ठ नेते शरद पवार, उदयनराजे भोसले, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खासदार संजय राऊत, आमदार रोहित पवार आदींची भेट ३ सप्टेंबर : सरकारतर्फे मंत्री गिरीश महाजन, आमदार नीतेश राणे शिष्टाईसाठी दाखल. पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी सक्तीच्या रजेवर, पोलिस अधीक्षकपदाचा शैलेश बलकवडे यांच्याकडे पदभार. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांची भेट ४ सप्टेंबर : मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, पुरुषोत्तम खेडेकर, रेखा खडेकर, खासदार इम्तियाज जलील यांची भेट. माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या मध्यस्थीने मुख्यमंत्र्यांचे जरांगेंचे बोलणे ५ सप्टेंबर : गिरीश महाजन यांची दुसऱ्यांदा शिष्टाई, अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांची भेट ६ सप्टेंबर : केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, आमदार राजेश टोपे, अर्जुन खोतकर यांची जरांगेंशी चर्चा. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची भेट. लाठीमार प्रकरणाची चौकशी करणारे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक संजय सक्सेना यांनी भेट. निजामकालीन नोंदीनुसार कुणबी दाखले देण्याची मुख्यमंत्र्यांकडून घोषणा ७ सप्टेंबर : मुख्यमंत्र्यांचा निरोप घेऊन अर्जुन खोतकर दाखल, अध्यादेशातील वंशावळ शब्द वगळण्याची जरांगेंची मागणी. जरांगेंचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी मुंबईला पोहोचल्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत मुंबईत मुख्यमंत्री व अन्य मंत्र्यांसोबत शिष्टमंडळाशी चर्चा ८ सप्टेंबर : जरांगे यांचे मूळ गाव असलेल्या मातोरी (जि. बीड) येथील ग्रामस्थांसह आईची आंदोलनस्थळी भेट ९ सप्टेंबर : अर्जुन खोतकर, आमदार नारायण कुचे दुसऱ्या अध्यादेशासह आंदोलनस्थळी १० सप्टेंबर : पडताळणी नको, मराठा नोंद असणाऱ्यांना थेट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी जरांगेंची भूमिका ११ सप्टेंबर : आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासह तीन पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा मुंबईत सर्वपक्षीय ठराव. आंदोलन मागे घेण्याची विनंती टिकणाऱ्या आरक्षणाची खात्री देण्याची जरांगेंची मागणी १२ सप्टेंबर : मुख्यमंत्री आल्यास उपोषण सोडण्याची जरांगेंची तयारी. सरकारला एक महिन्याचा वेळ. अपर पोलिस अधीक्षक डॉ. राहुल खाडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी मुकुंद आघाव निलंबित. संभाजी भिडे, मंत्री संदीपान भुमरे, अर्जुन खोतकर आंदोलनस्थळी. मंत्री उदय सामंत चर्चेसाठी दाखल १३ सप्टेंबर : मुख्यमंत्र्यांचा दौरा ऐनवेळी रद्द. रात्री ११ वाजता केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, मंत्री गिरीश महाजन आंदोलनस्थळी. पहाटे तीनपर्यंत चर्चा १४ सप्टेंबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य मंत्री अचानक सकाळी ११ वाजता दाखल. चर्चेनंतर जरांगेंनी उपोषण सोडले २२ सप्टेंबर : निवृत्त न्यायाधीश मारुती गायकवाड, निवृत्त न्यायाधीश सुनील सुक्रे यांनी भेट घेऊन कायद्यातील पेचावर झाली चर्चा. चर्चेअंती मंत्री उदय सावंत, मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री संदीपान भुमरे, मंत्री अतुल सावे, आमदार बच्चू कडू, आमदार नारायण कुचे यांच्या शासकीय शिष्टमंडळास दोन महिन्यांचा कालावधी १ ऑक्टोबर : संपूर्ण राज्यात पाच टप्प्यांत जरांगे यांचा दौरा सुरू १४ ऑक्टोबर : पहिली राज्यव्यापी सभा अंतरवाली सराटीत २२ ऑक्टोबर : राजकीय नेत्यांना २५ ऑक्टोबरपासून गावबंदीची घोषणा २५ ऑक्टोबर : उपोषणाचा दुसरा टप्पा सुरू. गावागावांत साखळी उपोषण आणि बेमुदत उपोषण. दुसऱ्या टप्प्यात राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासह अनेकांनी घेतली भेट २ डिसेंबर : जालन्यात विराट सभा, २३ डिसेंबर बीड येथे इशारा सभेची घोषणा २३ डिसेंबर: बीडच्या इशारा सभेत २० जानेवारी रोजी मुंबईला जाणार असल्याची जरांगेंची घोषणा २० जानेवारी २०२४ : सकाळी ११ वाजता अंतरवाली सराटीतून मुंबईच्या दिशेने मनोज जरांगे यांच्यासह मराठा समाजाची कूच. २६ जानेवारी रोजी वाशी (नवी मुंबई) येथे दाखल २६ जानेवारी :मनोज जरांगे यांचे वाशी येथे बेमुदत उपोषण सुरू. २७ जानेवारी : वाशी येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थिती मराठा आरक्षण संदर्भात अध्यादेश. उपोषण स्थगित