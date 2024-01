Beed News : निवृत्तीनंतर पदभार देण्यास टाळाटाळ; देशमुखांबाबत नव्या जिल्हा क्रीडाधिकाऱ्यांचे आयुक्तांना पत्र

letter to pandit chavan after retirement submission of post delay suhasini deshmukh sakal

सकाळ वृत्तसेवा Beed News : निवृत्तीच्या आदल्या दिवशी जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी देयके व संस्थांना अनुदानापोटी ३२ लाख ८८ हजार ८४० रुपयांचे धनादेश वाटप केले. त्याची कार्यालयात नोंदही नाही. कार्यालयातून धनादेश पुस्तकही गायब असून पदभार देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे पत्र नवे जिल्हा क्रीडा अधिकारी पंडित चव्हाण यांनी क्रीडा आयुक्तांना लिहिले आहे. जिल्हा क्रीडा अधिकारी म्हणून दोन वर्षांपूर्वी रुजू झालेल्या सुहासिनी देशमुख ३१ डिसेंबरला निवृत्त झाल्या. दरम्यान, या कालावधीत कार्यालयातील सर्व धनोदश पुस्तके त्यांनी सोबत ठेवली. ३० डिसेंबरला देयके व संस्थांना अनुदानापोटी ३२ लाख ८८ हजार ८४० रुपयांचे धनादेश वाटप केले. कार्यालयाच्या बॅंक खात्यातून ही रक्कम वजा झाली. दरम्यान, ३० डिसेंबर २०२३ ला शनिवार होता. या दिवशी कार्यालयाला सुटी होती. असे असतानाही कार्यालयातील महेश गोरे या कर्मचाऱ्याकडून धनादेश पुस्तक घेऊन सुहासिनी देशमुख यांनी गोरे यांच्या परस्पर धनादेश वाटले आहेत. वारंवार संपर्क साधूनही त्यांनी पदभार दिला नाही, असे पंडित चव्हाण यांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. सुहासिनी देशमुख या ३१ डिसेंबर २०२३ ला निवृत्त झाल्या. शासनाच्या पत्रानुसार ३० किंवा ३१ डिसेंबरला कार्यालयीन सुटी असल्याने त्यांनी २९ डिसेंबरला पदभार हस्तांतरित करायला हवा होता. परंतु त्यांनी तसे केले नाही, असेही पंडित यांनी पत्रात नमूद केले. अखेर सोपविला पदभार या प्रकारामुळे पंडित चव्हाण यांनी एकतर्फी पदभार हाती घेतला आहे. दरम्यान, सोमवारी (ता. १) उशिरा श्रीमती देशमुख यांनी पंडित यांच्याकडे पदभार सोपविला. पत्रात काय? निवृत्तीच्या पूर्वसंध्येला, सुटीच्या दिवशीही वाटली ३२ लाखांची देयके

धनादेश पुस्कक घेतले सोबत

रक्कम वाटपाच्या कार्यालयात नोंदी नाहीत

वारंवार सांगूनही पदभार देण्यास विलंब ३० डिसेंबरला शनिवार, ३१ डिसेंबरला रविवारची सुटी असल्याने क्रीडा उपसंचालकांच्या पत्रानुसार सुहासिनी देशमुख यांनी आपल्याला २९ डिसेंबरलाच पदभार देणे अपेक्षीत होते. सोमवारी (ता. एक) दुपारनंतर त्यांनी पदभार दिला. धनादेश पुस्तके त्यांच्याकडेच आहेत. — पंडित चव्हाण, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, बीड