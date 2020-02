पाहा...मुलगा जन्मल्यानंतर बापाने काय केले

नांदेड : दहावी, बारावीच्या परीक्षा ज्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला कलाटणी देणाऱ्या ठरतात; अगदी त्याचप्रमाणे लग्न झाल्यानंतर मुल झाल्यावरही आयुष्याला वेगळीच कलाटणी मिळते. नवरा-बायकोसह कुटुंबातील सर्वांना हा आनंद गगन मावणारा नसतो. ‘लग्न पहावे करून, आणि घर पाहावे बांधून’ असे नेहमी म्हटले जाते. आजच्या महागाईच्या काळात लग्न करणे सोपे राहिलेले नाही. तरीही, समाजाची रीत म्हणून छोट्या पद्धतीने का होईना, प्रत्येकाला लग्न करावेच लागते. लग्नाच्यावेळी जो आनंद असतो, तोच आनंद घरात पाळणा हलल्यावर द्विगुणीत होतो. मुलगा होवो की मुलगी प्रत्येकजण आपापल्या परीने बाळाचे स्वागत करत असतो. कोणी पेढे वाटतो, कोणी जिलेबी वाटतो, परिस्थिती चांगली असेल तर काहीजण गावपंगतही देतात, काही मित्र-आप्तेष्टांना भेटवस्तू देतात अशा नानाप्रकारचा आनंद साजरा होतो. मात्र, नांदेड शहरातील एका बापाने मात्र अनोख्या पद्धतीने आनंद साजरा केला. जो की, समाजाला प्रेरणादायी असाच आहे.

नांदेड ः मुलगा झाल्याच्या आनंदात गजानन आणि वैशाली यांनी घरोघरी जावून पेढ्यांसोबत रोपटे दिले.

गजानन यांच्या स्तुत्य उपक्रमाची होतेय चर्चा

जुन्या नांदेड भागातील गजानन दुलबाजी घटमाळ हे आहेत बाप. गतवर्षीच त्यांचा विवाह झाला. भोईगल्ली ब्रम्हपुरी येथे ते पत्नी वैशालीसह राहतात. सेल्स आॅफिसर म्हणून ते काम करत आहेत. घरची आर्थिक परिस्थिती जेमतेमच आहे. परंतु, गजानन यांचे विचार मात्र खूप मोठे आहेत. लग्नानंतर काही दिवसांनी या जोडीने गोंडस मुलाला जन्म दिला. आणि गजानन आणि वैशालीचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. गल्लीतील प्रत्येक घरामध्ये पेढे वाटून ही जोडी थांबली नाही, तर मुलाला ज्याप्रमाणे आपण वाढवतो, त्याचप्रमाणे पेढ्यासोबत एक रोपटे देवून त्यालाही वाढविण्याचा आग्रह या जोडीने धरला. त्यांच्या या आग्रहालाही गल्लीतील नागरिकांनी प्रतिसाद देत या रोपट्याला वाढवून त्याचे संवर्धन करण्याची प्रतिज्ञा घेतली. गजानन आणि वैशालीचे बाळ आज चार महिन्याचे झाले आहे. हेही वाचा - आयएएस आधिकाऱ्यांचा विद्यार्थ्यांना प्रेमाचा सल्ला १०० रोपांचे केले वाटप

पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असल्याने आज हवामानामध्ये रोज बदल होत आहेत. अमाप वृक्षतोड हे त्याचे मुख्य कारण आहे. वनसंपदा वाढविण्यासाठी तसेच तिचे संवर्धनासाठी शासनस्तरावर विविध योजना राबविल्या जातात. परंतु, त्याचा फारसा परिणाम दिसत नाही. त्यासाठी गजानन आणि पत्नी वैशाली यांनी आपल्या मुलाचा आनंद आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने साजरा करण्याचा संकल्प केला. त्यानुसार गल्ली तसेच मित्रांना पेढे वाटून सोबत एक रोपटेही दिले. नुसते दिलेच नाही तर ‘आपल्या मुलाप्रमाणेच या रोपट्यालाही वाढवा’ असा संदेशही या जोडीने प्रत्येकाला दिला. वनसंपदा वाढविण्याची गरज

वैशाली गजानन घटमाळ

झपाट्याने वनसंपदा कमी होत असल्याने त्याचे परिणाम मानवासह पशू-पक्षांना सोसावे लागत आहे. त्यावर एकच उपाय आहे, तो म्हणजे प्रत्येकाने एक रोपटे लावून त्याचे संवर्धन करण्याचे. मुलांच्या आनंदप्रसंगी आम्ही हा आगळावेगळा प्रयोग केला. असाच प्रयोग प्रत्येकाने करावा.

- वैशाली गजानन घटमाळ (नांदेड)

