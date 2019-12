Video : माळेगाव यात्रेला आहे सात दशकांचा इतिहास ः कसा तो वाचा

नांदेड : दक्षिण भारतात प्रसिद्ध असलेल्या माळेगाव यात्रेला सात दशकांचा इतिहास आहे. मंगळवारी (ता.२४ डिसेंबर २०१९) या यात्रेला बेलभंडारा उधळून तसेच ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार...’चा जयगोषाने सुरुवात झाली. प्राचीन खंडोबा मंदिर

श्रीक्षेत्र खंडोबारायाचे माळेगाव हे नांदेड, लातूर व परभणी या तीन जिल्ह्यांच्या सीमेवर माळावर वसलेले सुमारे साडेतीन हजार लोकसंख्या असलेले एक छोटेसे गाव. लोहा तालुक्‍यात नांदेड-लातूर या राज्य मार्गावर हे गाव आहे. गावात धनगर, हटकर, लिंगायत, गुरव, बौद्ध आदी समाजाची वस्ती असून, पांढऱ्या मातीतील बुरूज, दगडी कमानी येथील प्राचीनतेची साक्ष देतात. माळेगावचा हा भाग बहामनी राजवटीनंतर काही काळ निजामी राजवटीत होता. निजामी राजवटीतही येथील मंदिराची कसल्याही प्रकारची मोडतोड झाली नाही. तसेच यात्रेचीही परंपरा अखंड सुरू राहिली. निजामी राजवटीत यात्रा व मंदिराची व्यवस्था कंधार परगण्याचे राजे गोपालसिंह कंधारवाला यांच्याकडे होती. या मंदिराला सातशे वर्षांचा इतिहास असल्याचे दाखले आढळतात. यात्रेची व्यवस्था जिल्हा परिषदेकडे सध्या मंदिराची व्यवस्था ट्रस्टकडे तर यात्रेची व्यवस्था जिल्हा परिषदेकडे आहे. खंडोबा मंदिराचे बांधकाम मुख्यतः दगडात केले असून, मुख्य मंदिरापासून महाद्वारापर्यंत सिमेंट कॉंक्रीटचा मंडप उभारण्यात आला आहे. मंदिराला पूर्व व उत्तर बाजूला मोठे महाद्वार उभारण्यात आले आहे. उत्तर महाद्वाराला खंडोबाचे निस्सीम भक्त (कै.) दगडोजीराव देशमुख (विलासराव देशमुख यांचे वडील) यांचे नाव देण्यात आले आहे. राज्य मार्गावरही मोठी कमान उभारण्यात आली आहे. मंडपाच्या मध्यभागी दगडी ओट्यावर माठी-मल्लासुराचे उलटसुलट मुखवटे कोरलेले आहेत; तसेच त्रिशूळ, गणपती, पादुका, चंद्र, सूर्य आदी कोरीव कामे आहेत. गाभाऱ्याच्या आतील बाजूसही वेगवेगळ्या देवतांच्या मूर्ती कोरलेल्या आहेत. स्वयंभू वेदीवर दगडी चौरंगावर खंडोबा- म्हाळसेचे मुखवटे आहेत व त्यांच्यासमोर तांदळा आहे. हेही बघितलेच पाहिजे - Video : बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त आदिवासी कलेचे सादरीकरण अशी आहे अख्यायिका

बिदरचा एक व्यापारी रात्र झाली म्हणून गाढवाच्या पाठीवरील तांदळाच्या गोण्या उतरवून माळावर मुक्कामास थांबला. सकाळी पुढील प्रवासास जाण्यासाठी गोण्या उचलून गाढवाच्या पाठीवर ठेवत असताना एक गोणी काही केल्या उचलत नव्हती. त्यावर त्याला रात्री झोपेत पडलेले स्वप्न आठवले. खंडोबाने त्याला स्वप्नात येऊन दृष्टांत दिला होता. ‘रिसनगावातील भक्तांच्या हस्ते माझी प्रतिष्ठापना कर,’ असे खंडोबाने या व्यापाऱ्याला सांगितले होते. असेच काहीसे स्वप्न रिसनगावातील वीर नागोजी नाईक यांनाही पडले होते. बिदरच्या व्यापाऱ्याच्या विनंतीनुसार, नाईकांनी येऊन तांदळाची गोणी उघडून पाहिली असता त्यात तांदळा सापडला. खंडोबाचे प्रतीक स्वरूप म्हणून व्यापाऱ्याने तांदळ्याची त्या ठिकाणी प्रतिष्ठापना केली. कालांतराने त्या ठिकाणी मंदिर उभारले गेले. माळेगावपासून १५ ते २० किलोमीटर असलेल्या रिसनगावच्या नागोजी नाईक यांच्या कुटुंबीयांकडे माळेगावच्या पालखीचा मान आहे. निजामाच्या काळात खंडोबाची देवस्वारी निघाली असता निजामाने नागोजी नाईक यांची पालखी देवाच्या पालखीमागे ठेवली. काही अंतर पुढे जाताच पालखीच्या दांड्या मोडल्या. या वेळी पाठीमागच्या पालखीत बसलेल्या नागोजी नाईक यांनी आपला फेटा काढून मोडलेल्या दांड्यांना बांधला तेव्हा पालखी उचलली गेली. निजाम खजील झाला व तेव्हापासून नाईकांची पालखी देवस्वारीत देवाच्या पालखीच्या पुढे असते. आजतागायत तीच परंपरा सुरू आहे. रिसनगावाहून निघून नाईकांची पालखी पूजेच्या आदल्या दिवशी माळेगावात पोचते. देवस्वारीने सुरू झालेली यात्रा पूर्वी जातपंचायतीने संपायची; आता मात्र वैदू समाजानेही जातपंचायतींना मूठमाती देत सामाजिक प्रबोधनपर उपक्रम हाती घेतले आहेत.

दहावे वंशज साहेबराव नाईक पालखीतून माळेगावला दाखल

असे होतात कार्यक्रम

खंडोबाची यात्रा पूर्वीच्या काळी महिनाभर चालायची. आता पाच दिवस भरते. परंपरेने मराठी महिन्यानुसार मार्गशीर्ष वद्य चतुर्दशीपासून यात्रा सुरू होते. ज्येष्ठ मूळ नक्षत्रावर देवस्वारी निघते. यात्रा काळात लाखो भाविक देशभरातून येथे दर्शनासाठी येतात. येथील यात्रेत भरणारा बाजार देशभरात प्रसिद्ध आहे. येथे नित्य रोज पूजा होते. खंडोबाचा वार म्हणून रविवारी विशेष पूजा, अभिषेक केला जातो. रविवारी भाविकांची दर्शनासाठी मोठी गर्दी असते. नवीन लग्न झालेली जोडपी वरयात्रेला येतात. खंडोबा-म्हाळसाच्या पूजेबरोबरच बाणाई, कोटंब यांचीही मनोभावे पूजा केली जाते. खोबरे-हळदीचा बेलभंडारा उधळून ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार...’चा जयघोष केला जातो.

