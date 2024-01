Maratha Reservation : कायद्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार - मनोज जरांगे

manoj jarange over act should implement till protest goes on maratha reservation Sakal

सकाळ वृत्तसेवा -दिलीप दखणे वडीगोद्री : मराठा आरक्षण बाबत सगे सोयरे यांना लाभ मिळेल करीता शासनाने राजपत्रित अध्यादेश काढला परंतु त्याची अंमलबजावणी होऊन जो पर्यत एखाद्या कुटूंबाला का होईना कुणबी जात प्रमाणपत्राचा लाभ मिळत नाही व अंतरवाली सराटी सह राज्यातील आंदोलक यांच्या वरील दाखल झालेले गुन्हे शासन रद्द करत नाही व याची अंमलबजावणी होत नाही तो पर्यत आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे मनोज जरांगे यांनी रविवार ता.28 रोजी अंतरवाली सराटी येथे सांगितले. या ठिकाणी पुढील दिशा व नियोजन करीता समाज बांधव यांची बैठक व पत्रकार परिषद घेऊन जरांगे यांनी माहिती दिली. मनोज जरांगे यांनी सांगितले कि, मुंबईचे आंदोलन शांततेत झाले, शासनाने अधिवेशन घेऊन सगे सोयरे बाबत कायदा पास करावा , राज्यात 57 लाख नोंदी मिळाल्या व 49 लाख कुणबी प्रमाणपत्र वाटप झाले असे शासन सांगत आहे , सगे सोयरे साठी राजपत्रित पत्र मिळाले त्या आधारे शपथपत्र घेऊन त्यांच्या नातेवाईक यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळणार आहे.हे अंमलात येई पर्यत व एखाद्या कुटूबांला जो पर्यत याचा लाभ मिळत नाही तो पर्यत हा लढा व अंतरवाली सराटी येथील आंदोलन, साखळी उपोषण पुढे सुरुच राहणार आहे.सगे सोयरे याचा कायदा पास करावा, शासनाने अमलबजावणी करावी , कायदा अंर्तगत पहिले प्रमाणपत्र मिळाल्या नंतर विजयी सभा अंतरवाली सराटी येथे घेण्यात येईल , मगच खरा आनंदाचा गुलाल अंगावर घेऊ असे जरांगे यांनी सांगितले. बैठकीतील मुद्दे (1) सोमवार ता.29 रोजी रायगड दौर्यावर जाणार व बुधवार ता.30 ला रायगडावर जाऊन दर्शन घेणार (2) गुरुवार ता.31रोजी जरांगे हे आपल्या घरी अंकुशनगर येथे कुटूंबाला भेटण्यासाठी जाणार (3) सातबारा, मंदिर, देवस्थान, राजस्थान मधिल भाट , गॅजेट ,आदी ठिकाणी सापडलेल्या नोंदी गृहीत धरण्यात येणार आहे. (4) मराठवाडा मध्ये कमी नोंदी सापडल्या आहे त्या बाबत परत काम चालू करण्यात येणार आहे.या करीता समिती लवकरच नोंदी शोधण्यासाठी काम करणार आहे. (5) सर्वांनी संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे जाऊन आपल्या गावातील नोंदी तपासणी झाल्या कि नाही हे बघावे , (6) प्रमाणपत्र मिळणे साठी अडचण निर्माण होऊ नये करीता प्रत्येक तहसील कार्यालयात मदत केंद्र व समन्वयक नियुक्त करण्यात येणार आहे. (7) आंदोलन मधील गुन्हे शासन मागे घेणार आहे मुख्यमंत्री यांनी या बाबत आदेश दिले आहे. गुन्हे रद्द न केल्यास आंदोलन सुरुच राहणार आहे. (8) मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री , यांनी सगे सोयरे कायदा साठी अध्यादेश काढला आहे याचा लाभ मिळेपर्यंत अंतरवाली येथे आंदोलन सुरु राहणार आहे. (9) राजपत्रित अध्यादेशची त्वरित अंमलबजावणी करावी आदी बैठकीत चर्चा होऊन आरक्षण लढा पुढेही सुरूच ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे.