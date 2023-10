बीड : मराठा आंदोलनाला पुन्हा एकदा हिंसक वळण लागल्याची घटना बीडमध्ये घडली आहे. आंदोलकांनी एसटी बस पेटवल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळते आहे. यामध्ये संपूर्ण बस जळून खाक झाली आहे. पण यातील प्रवासी सुखरुप आहेत. साम टीव्ही न्यूजनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. (Maratha Reservation protesters again violent step Bus of ST corporation set on fire in Beed)

बीडमध्ये बस पेटवली

बीडमधील सोलापूर-धुळे महामार्गावर ही बस पेटवण्यात आली आहे. मराठा आंदोलकांनी ही बस पेटवल्याची प्राथमिक माहिती मिळते आहे. बस पेटवून संबंधित व्यक्ती घटनास्थळावरुन फरार झाला आहे. पोलिसांना याची माहिती कळतात ते घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.

प्रवाशी सुखरुप

संभाजीनगरवरुन सोलापूरमार्गे जाणारी ही बस पेटवण्यात आल्याचं ग्रामस्थांनी पाहिलं. बीड जिल्ह्यात मराठा आंदोलक आक्रमक पवित्र्यात आहेत. या बसचे कंडक्टर, ड्रायव्हर आणि प्रवाशी सुखरुप आहेत. (Latest Marathi News)

यवतमाळमध्येही बस पेटवली

दरम्यान, यापूर्वी मराठा आंदोलकांनी आक्रमक होत यवतमाळ इथं बस पेटवल्याची घटना घडली होती. उमरखेड तालुक्यातील मारले गावात ही बस पेटवण्यात आली होती. नांदेडहून नागपूरच्या दिशेनं निघालेली ही बस शुक्रवारी रात्री आंदोलकांनी पेटवून दिली होती.