भजनाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय एकात्मतेचाही संदेश

नांदेड : नामःस्मरणाशिवाय आयुष्यामध्ये काहीच साध्य होतत नाही, असा संदेश देत समर्थनगर येथील भजन मंडळातील सदस्य दहा वर्षांपासून भजनाच्या माध्यमातून अखंडित नामःस्मरण करीत आहेत. शिवाय समाजामध्ये एकात्मतेचाही संदेश देत आहेत.

नांदेड ः हनुमान मंदिरात समर्थनगर भजनी मंडळातील सदस्य नियमित भजन-गायन करतात.

अशी झाली मंडळाची स्थापना

समर्थनगर येथील हनुमान मंदीराची देखभाल आणि पूजा-अर्चाची जबाबदारी गुरुलिंग बाबया मठपती यांच्याकडे आहे. त्यांनाही लहानपणापासूनच भजन गायनाची आवड आहे. त्यांना हार्मोनिअम आणि तबला, पखवाज वाजविण्याचाही छंद आहे. आपलेही स्वतंत्र भजन मंडळ असावे, अशी इच्छा बाळगून जुम्मा इमाम यांच्या सहकाऱ्याने समर्थ भजन मंडळाची स्थापना केली. असे होतात कार्यक्रम

प्रत्येक एकादशीला मंदिरामध्ये मंडळातील सदस्य हरिनामाचा गजर करीत आहेत. शहर परिसरातील गायक-वादकांचीही वेळोवेळी यामध्ये उपस्थिती असते, हे मंडळाचे वैशिष्ट्य आहे. गणेशोत्सव, दुर्गात्सोव, दत्त जन्म

सोहळा, हनुमान जन्मोत्सव सोहळ्याच्या माध्यमातून राष्ट्रीय एकात्मतेचाही संदेश देत आहेत. भागवत सप्ताहाचेही मंडळ आणि येथील रहिवाशांच्या पुढाकाराने आयोजन केले जाते. यांचा आहे समावेश

मंडळामध्ये पुजारी गुरुलिंग बाबया मठपती, जुम्मा इमाम, सोपानराव तुकाराम मारकवाड, कमलाकर वामनराव पिटलेवाड, कैलास टाले, रामकिशन नामदेवराव सोळंके, गणेश बाबया मठपती, बाबुराव येरीवाड गोविंद, अनिता गुरुलिंग मठपती, गिरणा मठपती, सुलोचना सोपानराव मारकवाड, विठाबाई बाबूराव येरेवाड, दुर्गेश सोळंके, बालाजीराव गुर्लेवाड., चिमन नलावाड यांचा नियमित सहभाग आहे. सुखी संसाराचे स्वप्न बघते

मला लहानपणापासूनच भजनाची आवड आहे. पती कमलाकर यांनाही भजनाची आवड असल्याने अखंडित सेवा सुरु आहे. घरातील संपूर्ण सांसारिक जबाबदारी सांभाळून शहरात कुठेही भागवत सप्ताह, कीर्तन, भजन असो तेथे मी आवर्जून उपस्थित राहते. अखंडित अध्यात्मिक श्रवण करीत असल्याने माझ्यातील क्रोध, मत्सर, स्वची भावना नाहीशी झाली असून सुखी संसाराची स्वप्ने साकारत आहे.

आशाबाई पिटलेवाड (सांगवी)

