 Video : घरा घरात ‘श्यामची आई’ पोहचविणारे   परभणीतील ‘मधुकर उमरीकर’

परभणी : एखादी व्यक्तिमत्व असे असते की ते आपल्याला आजूबाजूला असूनही समजू शकत नाही. त्या व्यक्तिमत्त्वाचे अनेक पैलू असतात. ज्यांच्या जीवन जगण्याच्या पद्धतीतून सामाजिक चळवळ ते राबविताना दिसतात. परभणीतील असेच हरहुन्नरी कलावंत म्हणजे मधुकर उमरीकर. गेल्या अनेक वर्षापासून साने गुरुजींच्या 'श्यामची आई' या भावना आविष्काराला रंगमंचावरून सादर करण्याचा विडा मधुकर उमरीकर यांनी उचलला आहे. साने गुरुजी यांची मंगळवारी (ता.२४) जयंती ती यानिमित्त मधुकर उमरीकर यांनी केलेल्या कार्याचा आढावा आम्ही देत आहोत. साने गुरुजींची 'श्यामची आई' हे पुस्तक आपण बालवयापासून वाचत आलो आहोत. त्यातील श्यामच्या आईचे संस्कार आपल्याही पिढीवर घडावेत असे सर्वांनाच वाटते. श्यामच्या आईच्या या पुस्तकातून अनेक पिढ्यांना संस्काराचे मोती मिळाले आहेत. परंतु, कालांतराने पुस्तक वाचनाची चळवळ कमी होत चालल्याचे आपण पाहतो. श्यामच्या आईचे संस्कार रंगमंचावरून सादर करून, ते घराघरात व गावागावात पोहोचण्याचा प्रयत्न परभणीतील मधुकर उमरीकर हे करीत आहेत. शासकीय नोकरीत असतानासुद्धा मधुकर उमरीकर यांचा हा छंद आजही कायम आहे. श्यामची आई या नाट्य प्रयोगातून मधुकर उमरीकर यांनी लोकांपर्यंत श्यामची आई पोहोचवली आहे. आतापर्यंत त्यांनी या नाटकाचे एक हजार २४९ प्रयोग सादर केले आहेत. केवळ नवीन पिढीला श्यामची आई कळावी व या पिढीवर सुसंस्कार व्हावेत यासाठी आपणही धडपड करत असल्याचे उमरीकर यांनी सांगितले.

आपल्याला नाट्य क्षेत्रात अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. परंतु अंध मुला साठी 'मी श्यामच्या आई' चा एक प्रयोग सादर केला. त्यावेळी प्रयोग संपल्या नंतर ती अंध मुलं माझ्याकडे आली व म्हणाली की, आम्ही आज श्यामची आई पाहिली. ही प्रतिक्रिया म्हणजे माझ्यासाठी सर्वात मोठा पुरस्कार आहे. आज सरकारी नोकरीत असतांना ही श्री उमरीकर यांचा हा छंद अजून ही ते जोपासत आहेत. त्यांच्या या नाट्य प्रयोगाचे एक हजार प्रयोग झाल्या नंतर परभणी जिल्हा परिषदेने त्यांचा अभिनंदनाचा ठराव ही घेतला होता. आज ही मधुकर उमरीकर हे या नाटकाचे प्रयोग सादर करतात. 'महाराष्ट्र ड्रामा स्कूल' च्या माध्यमातून ते नवीन मुलांना नाट्य कलावंतांचे धडे देत आहेत.

