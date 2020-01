नांदेड जिल्ह्यातही होता वाघांचा अधिवास : पण...

नांदेड : एकेकाळी नांदेड जिल्ह्यातील महाराष्ट्र आणि आंध्रप्रदेश सिमेलगत असलेल्या किनवट, माहूर, मांडवी या वनक्षेत्र परिसरात वाघांचा सुरक्षित अधिवास होता. आज ते जंगल नष्ट होत असल्याने दिसून येत नाही. जंगल वाढविले आणि अतिक्रमण थांबविले तर वाघांच्या अधिवासासाठी सुरक्षित ठरू शकतो, असे मत वन्यजीव अभ्यासकांनी व्यक्त केले. वाघ म्हणजे आपल्या वनांची आन, बान आणि शान. त्यामुळे समृद्ध निसर्गासाठी व मानवाच्या सुदृढ जीवनासाठी वाघांचे संरक्षण करण्याचा संकल्प आज करण्याची गरज आहे.

संग्रहित छायाचित्र

वाघांचे जतन करण्याची गरज

आज भारतीय पट्टेरी वाघ जगातील वैशिष्ट्यपूर्ण प्राण्यांपैकी एक मानला जातो. परंतु, अनिर्बंध शिकार आणि अधिवासावरील अतिक्रमणांमुळे त्यांची संख्या अत्यंत कमी होत आहे. गेल्या शतकात माणसाने वाघांची अनिर्बंध शिकार केलीच; शिवाय जंगलतोड व अतिक्रमण करून वाघांच्या अधिवासाचे क्षेत्रही कमी केले. परिणामी, अन्नासाठी जवळच्या वस्त्यांवर वाघ हल्ले करू लागले आणि माणूस-वाघ संबंध आणखीच बिघडत चालले आहे. नामशेष होण्याच्या जवळपास पोचलेल्या वाघांचे जतन संवर्धन करण्याची आणि त्यांचे अधिवास क्षेत्र वाढविणे आवश्यक आहे. हे वाचा - ४६२ कोटींचा प्रारुप आराखडा मंजूर वाघांच्या मृत्युचा आलेख वाढताच

संरक्षणामध्ये आपण कमी पडत असल्याने वाघांच्या मृत्यूचे आलेख हा वाढतच चालला आहे. यात नैसर्गिक मृत्यू कमी आणि शिकार व अपघाती मृत्यूच जास्त होताना दिसत आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी लक्ष केंद्रीत करून त्यांचे अधिवास क्षेत्र वाढविणे, अशा ठोस उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आता राज्य आणि केंद्र शासनही जबाबदारीने पुढाकार घेत असून, नागरिकांचीही ती जबाबदारीअसल्याचे नांदेडचे उपवनसंरक्षक आशीष ठाकरे यांनी सांगितले.

संग्रहित छायाचित्र

कठोर कायदे आहेत, पण...

नांदेड जिल्ह्याच्या एकूण १०५२८ क्षेत्रफळापैकी १२९९ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्र आहे. मात्र, बेसुमार वृक्षतोडीमुळे वन्यजीवांच्या दुर्मिळ प्रजाती कालबाह्य होत आहेत. निसर्ग चक्रानुसार मानवी जीवनात वन्य जिवांचे अस्तित्व कायम असल्याने शासनाचे कठोर कायदे आहेत. परंतु, वनविभाग त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. जिल्ह्यातील वनक्षेत्रामध्ये सध्या बिबट्या, रानमांजर, तरल, रानडुक्कर, चिंकारा, काळवीट, लांडगा, कोल्हा, उदमांजर, निलगाय, अजगर, नाग, सांबर, चितळ, माकडं, मुंगूस आदी प्राण्यांसह विविध प्रकारचे पक्षी, वटवाघूळ, घुबड, रानकोंबडी, मोर आदी वन्य जिवांचा वावर आहे.

Web Title: Nanded district also had tiger habitat: But ..., Nanded News