नांदेड जिल्ह्यात गंभीर गुन्ह्यांत वाढ : कशामुळे ते वाचलेच पाहिजे

नांदेड : शहर व जिल्ह्याचा वाढता विस्तार, अफाट लोकसंख्या, वाढती बेरोजगारी तसेच रोजगारासाठी बाहेरगावांहून आलेल्या नागरिकांच्या हाताला काम नसल्यामुळे याचा थेट परिणाम म्हणजे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढण्यावर होत आहे. जबरी चोरी, वाटमारी, खुनाचा प्रयत्न, घरफोडी, कौटुंबिक कलह, अत्याचार, वाहन चोरी, अपहरण, गंभीर दुखापत या गुन्ह्यांत वाढ, तर दंगल, आत्महत्येचा प्रयत्न, मरणास कारणीभूत, खून या गुन्ह्यांत घट झाली आहे. पोलिसांची मोठी कसरत

नांदेड जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र व शहराचा विस्तार लक्षात घेता; आहे त्या उपलब्ध पोलिस बळावर कायदा व सुव्यवस्था राखत सर्वसामान्यांची सुरक्षा करण्यासाठी पोलिस अधीक्षक विजयकुमार मगर यांना कसरत करावी लागत आहे. तसेच दिवसा व रात्री गस्त घालण्यासाठी पोलिस ठाणे स्तरावर वाहनांची संख्या कमी आहे. याचा परिणाम पोलिस सेवेवर होतो. हेही वाचा - फक्त खूनच नाही, तर जाळूनही टाकले नांदेड शहराची लोकसंख्या व या ठिकाणी असलेले पवित्र सचखंड गुरुद्वारा व माहूरला रेणुका माता मंदिर असल्याने भाविकांची संख्याही मोठी असते. नांदेड शहर हे रेल्वे व विमानसेवेने देशाच्या महत्त्वाच्या शहराला जोडल्या गेले आहे. या शहरात गुन्हे करून मिळेल त्या वाहनाने शहर सोडून पळ काढतात. त्यामुळे झालेल्या गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी पोलिसांना चांगलीच कसरत करावी लागते. गुन्हेगारांना रान मोकळे

नांदेड शहर व जिल्हा तसा मोठा असून या जिल्ह्यातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिस दल नेहमी सज्ज असते. मात्र, बंदोबस्त, व्हीआयपींचे दौरे, निवडणुका, मोर्चे, धरणे, आंदोलन यासाठी पोलिस बल गुंतल्या जाते. लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या नगन्य आहे. आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर पोलिस ठाण्याचे काम व आदी बंदोबस्त करून घ्यावे लागतात. त्यामुळे गुन्हेगारांना पोलिस रस्त्यावर दिसला नाही की रान मोकळे होते. हे देखील वाचलेच पाहिजे - शॉकिंग! नांदेडमधून लहान मुलांचे सेक्स व्हिडिओ अपलोड... राज्यातील दुसरा गुन्हा आकडे बोलतात

सन २०१८ मध्ये चार हजार ४१६ गुन्हा दाखल झाले होते. त्यापैकी तीन हजार ७०९ गुन्ह्यांची उकल झाली आहे. ७०७ गुन्ह्यांचे निकाल लागले नाही. सन २०१९ मध्ये पाच हजार २८ गुन्हे दाखल झाले असून त्यापैकी तीन हजार ९७६ गुन्ह्यांची उकल झाली आहे. जवळपास एक हजार ५२ गुन्हे प्रलंबित आहेत. हे लक्षात असू द्या

अनेकजण कुटुंबासह पर्यटनासाठी जातात. ही बाब हेरून चोर या कुलूपबंद घरांवर नजर ठेवतात. घरफोडीमुळे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी नागरिकांनी दक्षता बाळगावी. विरळ लोकसंख्या असलेल्या भागात घरफोडीचे प्रमाण जास्त. आपण कुटंबासह बाहेरगावी असाल तर सोशल माध्यमावर फोटो टाकू नये. चौक्यांचे काम सुरु आहे

सध्या शहरात पोलिस चौक्यांचे काम उत्तम सुरू आहे. अनेक गुन्ह्यांवर आळा बसविता आला. नांदेडकरांनीही स्वत: आपली काळजी घेतली तर नक्कीच होणाऱ्या घटना नियंत्रणात येऊ शकतात.

- विजयकुमार मगर, पोलिस अधीक्षक, नांदेड

