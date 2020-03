Video : अभिमानास्पद : नांदेडने देशाला दिला जल संवर्धनाचा नवा पॅटर्न

नांदेड : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जलशक्ती मंत्रालय भारत सरकारने देशातील महाराष्ट्र, लडाख आणि झांशी या राज्यांची पाण्याच्या समस्येवर केलेल्या कामाची दखल घेतली. तिन्ही राज्यात ‘पाणी बचत मोहिमेचे आदर्श जिल्हे म्हणून एक लघु चित्रफीत सादर केली आहे. यात नांदेड जिल्ह्यास ‘जल संवर्धनाचा नवा पॅटर्न’ (आदर्श जलबचत) मोहिम म्हणून गौरव केला. नांदेड जिल्ह्यात सर्वोदय फाऊंडेशन, रेणुका देवी संस्थान, श्री दत्त शिखर संस्थान व जलस्वराज्य परिवार यांनी कलेल्या कामाची आदर्श चित्रफीत देशभरात दाखवली जाणार आहे. अशी झाली कामाला सुरुवात

साडेतीन शक्तिपीठांपैकी माहुरची रेणुका माता हे नांदेड जिल्ह्यातील एक शक्तीपीठ म्हणून ओळखले जाते. ज्येष्ठ गायीका अनुराधा पौडवाल यांनी माहुरच्या रेणुका मातेची अनेक भक्ती गीते गायली आहेत. त्यामुळे अनुराधा पैडवाल आणि माहुर गडावरील रेणुका माता; असे अनेक वर्षांपासूनचे घट्ट नाते निर्माण झाले आहे. मागील वर्षी चैत्राला त्या माहुर गडावर गायनाच्या कार्यक्रमासाठी आल्या तेव्हा माहुरचे नागरिक पाण्याच्या समस्येने त्रस्त असल्याचे दिसून आले. यांचा आहे सहभाग

त्यांनी गावात ‘सर्वोदय’ फाउंडेशन आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून पाण्यासाठी काम करण्याचा निश्चय केला. मातृतीर्थ, श्री दत्त शिखर स्थळापासून या अभियानास सुरुवात केली. तलावाचे पुनर्जिवण व खोलीकरण करण्यासाठी त्यांना दिपक मोरताळे, बाबाराव केंद्रे, उदय संगारेडीकर, श्रीकांत चव्हाण, मारोती घोरबांड, डॉ. राजीव मुक्कनवार, सतीश भाले, गंगाधर मैलारे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. लोकसहभागातून सुरु झालेल्या या कामासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी डिझेल उपलब्ध करुन देत तलावाच्या खोलीकरणाच्या कामासाठी पुढाकार घेतला होता.

सर्वोदय फाऊंडेशनतर्फे लोहा तालुक्यात केलेले शततळे

या ठिकाणी झाली जलसंवर्धनाची कामे

काही महिण्यातच सर्वोदय फाऊंडेशनच्या माध्यमातून माहुर गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या तलावाचे पुनर्जिवन करण्यात आले. आज या तलावात ४० कोटी लिटर पाणी साठवण्याची क्षमता निर्माण झाली. त्यानंतर सर्वोदय फाऊंडेशनी पाण्याच्या गंभीर समस्येला तोंड देत असलेल्या लोहा तालुक्यातील वडेपुरी, कलंबर (केएच), दापशेड, नंदुतांडा, रुपाला, हरिशंचद्र तांडा व कलंबर (बीके) या छोट्या गावात ७० लहान मोठी जलसंधारणाची कामे केली. दोन शिवनेरी बंधारे बांधली. त्यामुळे आज या गावात दिडशे कोटी लिटर पाण्याची वॉटर क्षमता वाढली आहे.

सर्वोदय फाऊंडेशनच्या कामाला आलेले यश

कामाची दखल घेतली देशपातळीवर

या ग्रुपने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ परीसरात छोटी- छोटी अशी १२ शेततळे तयार केली आहेत. यामुळे परीसरातील पाण्याची पातळी वाढली आहे. सर्वोदय फाऊंडेशनमुळे या भागात देखील चार कोटी लिटर पाणी स्टोरेज क्षमता उपलब्ध झाली आहे. त्यांच्या या कार्याची पंतप्रधान जल मंत्रालयाने दखल घेत एक आदर्श जल व्यवस्थापन म्हणून निवड केली असून, त्याची चित्रफीत तयार करुन ती देशभरात दाखलवली जाणार आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील पाणी व्यवस्थापनाच्या कामाची देशपातळीवर दखल घेतली गेली आहे.

माहूर येथील तलाव

नांदेडकरांसाठी अभिमानाची गोष्ट

नांदेड जिल्ह्यात पाणी बचतीवर सर्वोदय फाऊंडेशन आणि लोकसहभागून अतिशय मोठे कार्य पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दोन तालुक्यासह विद्यापीठ परिसरात भविष्यात पाण्याचा तुटवडा भासणार नाही. त्या कामाची पंतप्रधान मोदी यांनी दखल घेतली, ही नांदेडकरांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.

- दिपक मोरताळे

Web Title: Nanded Gives Country New Pattern for Conservation of Water Nanded News