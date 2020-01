Photos : नांदेड होती मराठवाड्याची सांस्कृतिक राजधानी ! पण...

नांदेड : प्रत्येक शहराला कला-साहित्य-सांस्कृतिक चेहरा असतो. तोच शहराच्या लौकिकाचा वारसा समृद्ध करत असतो. त्यामुळे त्या-त्या कालखंडातील सांस्कृतिक घडामोडींचा सुवर्णकाळ भावी पिढीला प्रेरणादायी ठरत असतो. परंतु, स्पर्धेच्या युगात अशा सुवर्णकाळाला अवकळा येऊ लागली की कला-सांस्कृतिक क्षेत्र अस्वस्थ होऊ लागते. अशावेळी गत कलावैभवाला ऊर्जितावस्था प्राप्त होण्यासाठी, उतरती कळा थांबण्यासाठी महापालिका, नेत्यांसह राज्य सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यात मराठवाड्याची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नांदेडला पाठबळ देण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. नांदेडचा कला, सांस्कृतिक वैभवाचा वारसा अधिक समृद्ध आणि वृद्धिंगत होण्यासाठी यथायोग्य पावले उचलली गेली पाहिजेत. योगदान वाढले पाहिजे. दोन अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलने, सांगीतिक व नाट्य क्षेत्रातील दिग्गज कुमार गंधर्व, पंडित भिमसेन जोशी, बिस्मिल्ला खान, गंगूबाई हनगल, हिराबाई बडोदेकर, जितेंद्र अभिषेकी, पंडित जसराज, परवीन सुलताना यांच्यासह नव्या पिढीतील अनेक गायक, तसेच श्रीराम लागू, अशोक सराफ, नाना पाटेकर, सतीश दुभाषी, भक्ती बर्वे, जयमाला शिलेदार यांच्यासह ते नव्या दमाचे भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे, संजय नार्वेकर, जितेंद्र जोशीपर्यंत अनेक कलावंत, अभिनेत्यांनी नांदेडला येऊन कला अन रंगभूमीला समृद्ध केलेले आहे. त्यामुळे नांदेडचे कलावैभव मर्यादित शब्दात गुंफता येऊ शकत नाही.

1960 मध्ये कलामंदिरात झालेले संगीत सौभद्र नाटकातील कलाकार. (छायाचित्र ः विजय होकर्णे यांच्या संग्रहातील)

यासाठी आहे सामुदायिक प्रयत्नांची गरज

प्रत्येकाची नावे देता येऊ शकत नाहीत इतके समृद्धशाली आहे. त्याचा कळस नांदेडमधील संगीत क्षेत्रातील अण्णासाहेब गुंजकर, नाट्यक्षेत्रातील ग. ना. अंबेकर, साहित्यात नरहर कुरुंदकर गुरुजी आदींनी रचला असून अनेक सांस्कृतिक उपक्रम, विद्यालये, संस्था, चळवळींनी हा वारसा नेटाने पुढे नेण्याचा स्तुत्य प्रयत्न केला आहे. त्यास ज्येष्ठ नेते शंकरराव चव्हाण, पद्मश्री श्यामराव कदम, भगवानराव गांजवे यांच्यासारख्या द्रष्ट्या नेत्यांनी कायम पाठबळ दिल्याने आणि त्यांच्या पावलावर पावले टाकत माजी मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, खासदार हेमंत पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांनी पुढाकार घेतल्याने नांदेडचे कलावैभव आजही काहीप्रमाणात टिकून आहे. मात्र, त्यास ऊर्जितावस्था येण्यासाठी मतभेद, मनोभेद विसरून सामुदायिक प्रयत्नांची गरज असून, ती आताच्या आणि पुढील पिढीला संस्कारक्षम व प्रेरणादायी ठरणारी आहे.

1965मध्ये कलामंदिरात झालेल्या 47 व्या मराठी नाट्यसंमेलनावेळी पु.ल.देशपांडे, सुनीता देशपांडे, आनंदीदास लव्हेकर, अण्णासाहेब गुंजकर, तात्यासाहेब कानोले, नरहर कुरुंदकर. (छायाचित्र ः विजय होकर्णे यांच्या संग्रहातील)

वैभवशाली नाट्यगृहांची परवड थांबवावी

मराठवाड्याची सांस्कृतिक राजधानी ठरलेल्या नांदेडमधील वैभवशाली कलामंदिरसह विविध नाट्यगृहांची परवड थांबवावी. त्यांचे प्रश्न सोडवून पुन्हा एकदा गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. त्याचबरोबर नांदेडकरांची सांस्कृतिक तहान भागवावी, अशी अपेक्षा काही रसिकांनी व्यक्त केली आहे. कलामंदिरसह होळीवरील प्रतिभा निकेतन नाट्यमंदिर, शंकरराव चव्हाण सभागृह, कुसुम सभागृह आदी शहरातील कलावैभव, संस्कृतिक, साहित्य क्षेत्रातील घडामोडींचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत. त्यात कलामंदिरची दुरवस्था झाली आहे. त्यास गैरप्रकारांचा विळखा पडला असून एकेकाळी संगीत, साहित्य, कला, नाट्यक्षेत्रातील दिग्गजांच्या सहवासाने समृद्ध झालेल्या या कलामंदिराची झालेली परवड नांदेड शहराच्या कलावैभवाला छेद देणारी ठरत आहे. या कलामंदिराच्या जागेत व्यावसायिक सेल, अस्वच्छतेचा गराडा पडलेला दिसतो. असा वारसा दुरवस्थेच्या गर्तेत सापडल्याने नांदेड शहराला शोभनीय नाही. त्यामुळे कलामंदिराला गत वैभव प्राप्तीसाठी सामुदायिक प्रयत्नांची गरज आहे.

कलामंदिरात मैफिलीत गायन करताना पंडित जितेंद्र अभिषेकी. (छायाचित्र ः विजय होकर्णे यांच्या संग्रहातील)

वैभवशाली ठेव्याचे जतन

छायाचित्रकार विजय होकर्णे, महेश होकर्णे, भारत होकर्णे या भावंडांनी नांदेडच्या ६० वर्षातील सांगीतिक वारसा दुर्मिळ छायाचित्राच्या माध्यमातून जतन कला आहे. त्यांच्याकडे धार्मिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि स्थित्यंतराची लाखावर छायाचित्रे संग्रहित आहेत. व्यावसायिकेतून त्यांनी संधीचे सोने करीत काढेली छायाचित्रे आणि गतवैभवातील छायाचित्रे जतन केली आहेत. श्री. होकर्णे यांनी त्यांचे मामा पेंटर झाडबुके यांच्याकडे छायाचित्रणाचे धडे घेतले. पेंटर झाडबुके यांनी १९६० मध्ये संगीत सौभद्र नाटकाच्या विविध नेपथ्य, कलेसाठी व्यासपीठाला आकर्षक पद्धतीने पेंटिंग केले होते, असे विजय होकर्णे यांनी आठवणींना उजाळा दिला.

1966 मध्ये कलामंदिरात गायन करताना पंडित भीमसेन जोशी. साथसंगत करताना चंद्रकांत कामत, एकनाथ ठाकूरदास, दासा काटे. (छायाचित्र ः विजय होकर्णे यांच्या संग्रहातील)

पुन्हा गतवैभवाची आशा

संगीत क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनी मेहनत घेतली पाहिजे.पण त्यासाठी वेळ दिला जात नाही. या क्षेत्रातील अभ्यासात परिपूर्णता येण्यासाठी शाळा, महाविद्यालयांमधून प्रयत्न झाले पाहिजेत. निःस्वार्थी भावनेने योगदान दिले पाहिजे. तसा प्रयत्न शहरात काही संगीत साधकांकडून सुरु आहे. अनेक व्यासपीठ उपलब्ध झाल्यास उच्च दर्जाचे कलावंत तयार होतात. शहरातील अनेक उद्योन्मुख कलावंत, तरुण पिढीतील काही कलावंत गायन, वादनात राष्ट्रीय पातळीपर्यंत ठसा उमटवीत आहेत. शहराला कलावैभवाचा मोठा वारसा आहे, तो पुन्हा यावा अशी नांदेडमधील रसिकांना आशा आहे.

सद्यस्थितीत कलामंदिरची झालेली दुरावस्था. (छायाचित्र ः सचिन डोंगळीकर)



कलामंदिराच्या जागेत सुरु असलेला व्यावसायिक सेल. (छायाचित्र ः सचिन डोंगळीकर)



Web Title: Nanded was the cultural capital of Marathwada! But ...