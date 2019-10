दसऱ्यानिमित्त माहूरगड गजबजला

माहूर - महाराष्ट्रातील देवीच्या साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ असलेल्या माहूरगडावर (जि. नांदेड) श्री रेणुकादेवीचा नवरात्र उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. सोमवारी (ता. सात) नवमीला रात्री पूर्णाहुती झाली. कोहळ्याचा अजाबळी देण्यात आला. दसऱ्यानिमित्त राज्यभरातून भाविकांची आज दर्शनासाठी गर्दी झाली होती. गडावर काल रात्री आठला पूर्णाहुती सोहळ्यास प्रारंभ झाला. संस्थानचे कोषाध्यक्ष तथा तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगावकर, विश्वस्त चंद्रकात भोपी, विश्वस्त संजय काण्णव, विश्वस्त भवानीदास भोपी, विश्वस्त समीर भोपी, विश्वस्त श्रीपाद भोपी, विश्वस्त आशिष जोशी, प्रशांत जहागीरदार, संभाजी भोपी, शुभम भोपी, चंद्रकांत रिठे, रवींद्र कान्नव, मिलिंद काण्णव, विशाल काण्णव यांनी केले. वेदशास्त्री नीलेश केदार गुरुजी यांनी पौरोहित्य केले. मुख्य होमकुंडासमोर राजे दुर्गादास भोपी यांनी तलवारीने कोहळ्याचा अजाबळी दिला. आज दुपारी श्री महालक्ष्मी मंदिरासमोर शस्त्रपूजन करण्यात आले. सायंकाळी श्री भगवान परशुराम यांची पालखी काढण्यात आली. वरदाईच्या डोंगरावर सीमोल्लंघन करण्यात आले. सोनेरूपी आपटा पालखीतून श्री रेणुकादेवी मंदिरावर आणण्यात आला. श्री रेणुकादेवीला सोनेरूपी आपट्याची पाने अर्पण करण्यात येऊन महाआरती करण्यात आली. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सपत्नीक श्री रेणुकादेवीची पूजा, अभिषेक करून महाआरती केली. दरम्यान, रविवारी (ता. १३) गडावर कोजागरी पौर्णिमा साजरी करण्यात येणार आहे. भाविकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन श्री रेणुकादेवी संस्थान विश्वस्त समितीने केले आहे.

