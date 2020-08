हिंगोलीत सोमवारी कोरोनाचे नवीन नऊ रुग्ण, तर एकाचा मृत्यू

हिंगोली - जिल्ह्यात सोमवारी (ता. १७) नऊ नवीन कोरोना रुग्णांचा अहवाल पॉझिटिव्हआला असून एका सामान्य रुग्णालयातील एका ६५ वृद्धाचा कोरोना आजाराने मृत्यू झाल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. किशोर श्रीवास यांनी दिली आहे. प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार जिल्ह्यात नऊ रुग्ण आढळून आले आहेत.यामध्ये नऊ रुग्ण हे अँटीजन टेस्टमध्ये आढळून आले आहेत.यामध्ये हिंगोली परिसर तीन, कळमनुरी परिसर चार, औंढा परिसर दोन, एकूण असे नऊ रुग्ण आढळून आले आहेत. हेही वाचा - मानधनाअभावी वृद्ध कलावंतांची परवड, कशी? ते वाचाच सोमवारी एकूण १६ रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना सुट्टी सोमवारी एकूण १६ रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना सुट्टी देण्यात आली आहे.आजपर्यंत एकूण बारा रुग्णांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे.आज एकाचा मृत्यू झाल्याने जिल्ह्यातील मृत्यूची संख्या तेरा झाली आहे.यातील बरे झालेल्या मध्ये आयसोलेशन वॉर्ड हिंगोली येथील१४,वसमत कोरोना सेंटर येथील एक, कळमनुरी सेंटर येथील एक असे सोळा रुग्ण बरे झाले आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषद वसाहत चार, जिजामाता नगर हिंगोली एक, गाडीपुरा एक, कोथळज एक, पिंपळ खुटा एक, शास्त्री नगर वसमत एक, औंढा नागनाथ दोन, सेनगाव दोन, वसमत एक, कळमनुरी एक, वसमत कलंबा एक, असे सोळा रुग्ण बरे झाले आहेत. आजपर्यंत कोरोनाचे एकूण ११८७ रुग्ण जिल्ह्यात आजपर्यंत कोरोनाचे एकूण ११८७ रुग्ण झाले असून, त्यापैकी ८०५ रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. तर आज घडीला जिल्ह्यात एकूण ३६९ रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. तसेच कोरोना मुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत तेरा व्यक्तींचा मृत्यू झाला असल्याचे जिल्हा शल्य चिकित्सक किशोर श्रीवास यांनी सांगितले आहे.जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आयसोलेशन वॉर्डात भरती असलेल्या पैकी नऊ रुग्णांची प्रकृती अति गंभीर असल्याने त्यांच्यावर ऑक्सिजन सुरु आहे.तर तीन रुग्णांची प्रकृती अतिगंभीर असल्याने त्यांना बायप्यापवर ठेवण्यात आले आहे.बारा रुग्णाची प्रकृतीचिंताजनक असल्याचे त्यांनी सांगितले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Nine new corona patients, one died in Hingoli on Monday hingoli news